Guardian: «хоть сегодня ночью» — США заявили о готовности дать бой России и Китаю в космосе

Соединённые Штаты готовятся к вооружённому конфликту в космосе с Россией и Китаем после разработки противоспутниковой технологии для противодействия угрозам со стороны двух сверхдержав. Об этом заявил бригадный генерал Джесси Морхауз из Космического командования США, отвечающего за космические операции на брифинге в посольстве его страны в Лондоне, передаёт издание The Guardian. По его словам, Соединённые Штаты готовы начать орбитальные боевые действия «даже сегодня ночью, если потребуется».

Бригадный генерал Джесси Морхауз из Космического командования США, подразделения вооружённых сил, отвечающего за космические операции, заявил на брифинге журналистов в посольстве его страны в Лондоне, что спецоперация России на Украине и стремление Китая стать ведущей космической державой к середине этого века не оставили США «иного выбора», кроме как готовиться к «орбитальным стычкам», пишет издание The Guardian.

Высокопоставленный военный подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы начать боевые действия в космосе «даже сегодня ночью, если потребуется», сказал Морхауз журналистам на брифинге в посольстве США в Лондоне. «Если кто-то будет угрожать Соединённым Штатам Америки или каким-либо нашим интересам, включая интересы наших союзников и партнёров, с которыми у нас заключены договоры о взаимной помощи в области обороны, мы готовы сражаться сегодня ночью», — решительно заявил Джесси Морхауз, отмечает автор статьи.

Кроме того, генерал сообщил, что Соединённые Штаты продолжат разработку противоспутниковых технологий для противодействия угрозам со стороны России и Китая «не потому, что мы хотим воевать сегодня, а потому, что это лучший способ предотвратить конфликт». Как передаёт The Guardian, чрезмерная зависимость от спутников означает, что атака на орбитальные активы США может иметь далекоидущие последствия. Китай, США, Индия и Россия испытали противоспутниковое оружие, уничтожив собственные спутники ракетами с земли. В прошлом году США в одностороннем порядке запретили такие испытания, которые создают огромные облака мусора, подвергающие другие спутники опасности на десятилетия, сетует британское издание.

Россия и Китай работают над созданием космических аппаратов, способных выполнять противоспутниковые операции. В 2020 году США обвинили Россию в запуске снаряда с одного из двух спутников, следовавших за американским спутником-шпионом. Тем временем Китай запустил спутник с роботизированной рукой, способной захватывать другие спутники, и разработал способ размещения взрывчатых веществ в соплах двигателей спутников противника. Взрывчатка спроектирована таким образом, чтобы долгое время оставаться незамеченной, а её детонация напоминает обычную неисправность двигателя. Помимо оружия, которое захватывает, врезается в цель или сбивает её, существуют и другие технологии, которые глушат спутниковое вещание или повреждают оборудование с помощью лазеров, химических аэрозолей или мощных микроволн, пишет The Guardian.