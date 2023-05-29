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Guardian: «хоть сегодня ночью» — США заявили о готовности дать бой России и Китаю в космосе

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Соединённые Штаты готовятся к вооружённому конфликту в космосе с Россией и Китаем после разработки противоспутниковой технологии для противодействия угрозам со стороны двух сверхдержав. Об этом заявил бригадный генерал Джесси Морхауз из Космического командования США, отвечающего за космические операции на брифинге в посольстве его страны в Лондоне, передаёт издание The Guardian. По его словам, Соединённые Штаты готовы начать орбитальные боевые действия «даже сегодня ночью, если потребуется».
Guardian: «хоть сегодня ночью» — США заявили о готовности дать бой России и Китаю в космосе
AP
Бригадный генерал Джесси Морхауз из Космического командования США, подразделения вооружённых сил, отвечающего за космические операции, заявил на брифинге журналистов в посольстве его страны в Лондоне, что спецоперация России на Украине и стремление Китая стать ведущей космической державой к середине этого века не оставили США «иного выбора», кроме как готовиться к «орбитальным стычкам», пишет издание The Guardian.
 
Высокопоставленный военный подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы начать боевые действия в космосе «даже сегодня ночью, если потребуется», сказал Морхауз журналистам на брифинге в посольстве США в Лондоне. «Если кто-то будет угрожать Соединённым Штатам Америки или каким-либо нашим интересам, включая интересы наших союзников и партнёров, с которыми у нас заключены договоры о взаимной помощи в области обороны, мы готовы сражаться сегодня ночью», — решительно заявил Джесси Морхауз, отмечает автор статьи.
 
Кроме того, генерал сообщил, что Соединённые Штаты продолжат разработку противоспутниковых технологий для противодействия угрозам со стороны России и Китая «не потому, что мы хотим воевать сегодня, а потому, что это лучший способ предотвратить конфликт». Как передаёт The Guardian, чрезмерная зависимость от спутников означает, что атака на орбитальные активы США может иметь далекоидущие последствия. Китай, США, Индия и Россия испытали противоспутниковое оружие, уничтожив собственные спутники ракетами с земли. В прошлом году США в одностороннем порядке запретили такие испытания, которые создают огромные облака мусора, подвергающие другие спутники опасности на десятилетия, сетует британское издание.
 
Россия и Китай работают над созданием космических аппаратов, способных выполнять противоспутниковые операции. В 2020 году США обвинили Россию в запуске снаряда с одного из двух спутников, следовавших за американским спутником-шпионом. Тем временем Китай запустил спутник с роботизированной рукой, способной захватывать другие спутники, и разработал способ размещения взрывчатых веществ в соплах двигателей спутников противника. Взрывчатка спроектирована таким образом, чтобы долгое время оставаться незамеченной, а её детонация напоминает обычную неисправность двигателя. Помимо оружия, которое захватывает, врезается в цель или сбивает её, существуют и другие технологии, которые глушат спутниковое вещание или повреждают оборудование с помощью лазеров, химических аэрозолей или мощных микроволн, пишет The Guardian.
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Guardian Великобритания Европа
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