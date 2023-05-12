CNN: калифорнийская компания планирует запустить в 2025 году первую частную космическую станцию

Американская фирма Vast объявила о планах вывести на орбиту первую в мире коммерческую космическую станцию. По словам организаторов, они имеют все шансы обойти конкурирующие проекты, поскольку собираются использовать ракеты и наработки SpaceX, сообщает CNN.

Молодая калифорнийская компания Vast планирует использовать ракету SpaceX для запуска первой в мире коммерческой космической станции. Кроме того, она намерена заняться перевозкой пассажиров на «орбитальный форпост» и обратно, сообщает CNN.

Пока неясно, в какую сумму обойдётся анонсированное Vast соглашение. Также неизвестно, сколько придётся заплатить посетителям, среди которых могут оказаться как профессиональные астронавты, так и туристы, за поездку на космическую станцию, отмечает телеканал.

Основатель и гендиректор Vast Джед Маккалеб, сколотивший состояние на сделках с криптовалютой, заявил, что вкладывает в проект собственные $300 млн и не планирует привлекать внешние инвестиции до тех пор, пока компания не построит космическую станцию и не начнёт получать доход. Вместе с тем он признал, что его затраты могут увеличиться.

Неясно, какая часть из $300 млн, выделенных Маккалебом на проект Haven-1, пойдёт SpaceX на услуги по запуску. Vast не поделилась с CNN финансовыми подробностями своего соглашения с компанией Илона Маска.

Haven-1, которая представляет собой простую однокомпонентную космическую станцию, сможет запускаться на ракете Falcon 9. После вывода аппарата на орбиту SpaceX проведёт обучение четырёх членов экипажа для миссии, получившей название Vast-1, поясняет телеканал.

«Vast выставляет на продажу четыре места для первой миссии на Haven-1, — говорится в сообщении компании. — Предполагаемые клиенты включают отечественные и международные космические агентства, а также частных лиц, занимающихся наукой и благотворительными проектами».

Компания планирует, что изначально Haven-1 будет работать независимо, свободно плавая на орбите Земли. Затем её можно будет прикрепить в качестве модуля к более крупной космической станции.

По словам представителей Vast, их конечная цель — создание массивной орбитальной станции с искусственной гравитацией, которую можно было бы запустить на космическом корабле SpaceX Starship. Этот аппарат, всё ещё находящийся в разработке, взорвался в воздухе во время своего первого испытательного полёта в апреле, напоминает CNN.

Между тем существуют сомнения, что Vast действительно станет первой компанией, которая выведет на орбиту частную космическую станцию. Она планирует запустить свой аппарат уже в августе 2025 года. Но его разработка — чрезвычайно сложная задача, требующая обширных испытаний и ключевых технологий, включая системы жизнеобеспечения, обращает внимание телеканал.

Тем не менее Маккалеб настаивает, что у его проекта будет преимущество. Ведь в нём планируется использовать систему обеспечения, разработанную SpaceX для транспортного космического корабля Dragon, который Vast собирается использовать для отправки пассажиров на свою станцию.

Другие компании также работают над аналогичными проектами, в том числе при поддержке NASA. Американское агентство и его глобальные партнёры надеются, что частная космическая станция сможет заменить «стареющую МКС», поясняет телеканал.

Администрация Байдена, а также власти Канады, Японии и страны — участницы Европейского космического агентства одобрили эксплуатацию МКС до 2030 года. Но Россия заявила, что гарантирует участие в проекте только до конца 2028-го, напоминает CNN.