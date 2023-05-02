Xinhua: китайский марсоход нашёл доказательства наличия воды в низких широтах Марса

Китайский марсоход «Чжужун» предоставил ключевые доказательства наличия жидкой воды в самых тёплых регионах на Марсе. Как сообщает Xinhua, полученных ранее в ходе наблюдений прямых доказательств существования жидкой воды в низких широтах Красной планеты пока не было, однако результаты, полученные марсоходом «Чжужун», восполняют этот пробел.

Китайский марсоход «Чжужун» предоставил ключевые доказательства наличия жидкой воды в низких марсианских широтах — самых тёплых регионах на Красной планете. Как сообщает Xinhua, предыдущие исследования обнаружили доказательства наличия большого количества жидкой воды на Марсе раннего периода, но резкие изменения климата привели к очень низкому давлению и содержанию водяного пара в атмосфере, что затрудняет устойчивое существование жидкой воды на этой планете сегодня. Учёные считают, что вода теперь может существовать там только в твёрдой или газообразной форме.

Тем не менее замеченные на роботизированной руке марсохода NASA Phoenix капли доказывают, что солёная жидкая вода может появляться летом в высоких широтах Марса. Численное моделирование также предполагает, что климатические условия, подходящие для наличия жидкой воды, могут кратковременно возникать в некоторых марсианских районах. Однако полученных в ходе наблюдений прямых доказательств существования жидкой воды в низких широтах Красной планеты, где температура поверхности самая высокая, пока нет.

Результаты, полученные марсоходом «Чжужун», восполняют этот пробел.

«Чжужун» является частью китайской миссии по исследованию Марса «Тяньвэнь-1». 15 мая 2021 года посадочный модуль с марсоходом «Чжужун» приземлился в низкоширотной области Марса — в южной части обширной равнины Утопия в северном полушарии планеты. Перед тем как перейти в спящий режим, марсоход проработал более 350 марсианских суток, преодолел около 2 км по марсианской поверхности и передал на Землю большое количество ценных научно-исследовательских данных.

С тех пор команда из более чем 20 исследователей Академии наук Китая использовала данные, полученные современными камерами и детекторами на борту марсохода, для изучения микроморфологических особенностей поверхности дюн и состава их материалов в районе посадки аппарата.

Учёными были обнаружены некоторые важные морфологические особенности на поверхности дюн, такие как корки, трещины, грануляция, многоугольные гребни и след, похожий на полосу. Данные спектрального анализа показали, что поверхностный слой дюн богат минералами, включая гидратированные сульфаты, гидратированный кремнезём и ферригидрит.

«Согласно метеорологическим данным, полученным в результате замеров, сделанных «Чжужуном» и другими марсианскими зондами, мы пришли к выводу, что эти особенности поверхности дюн связаны с участием жидкой солёной воды, образующейся в результате последующего таяния инея и снега, выпадающих на солесодержащие поверхности дюн при снижении температуры», — отметил Цинь Сяогуан, научный сотрудник Института геологии и геофизики АНК.

По его мнению, соли, содержащиеся в песчинках, вызывают таяние инея и снега при низких температурах с образованием соленой жидкой воды. Когда солёная вода высыхает, выпавшие в осадок минералы цементируют песчинки, образуя песчаные агрегаты, и даже корку. Затем корка ещё больше растрескивается в результате высушивания. Позже такой процесс повторяется, из-за чего на поверхности корки образуются гребни и полосообразные следы.

В ходе исследований учёные сделали предположение, что дюны, обнаруженные «Чжужуном», образовались примерно от 400 тыс. до 1,4 млн лет назад. Обмен водяным паром между более высокими и более низкими широтами в течение этого периода привёл к неоднократному возникновению влажной среды в низких широтах Марса, за чем последовало частое появление солёной воды при понижении температуры в регионе.

Это открытие является ключевым доказательством наличия жидкой воды в низких широтах Марса, где температура поверхности относительно тёплая и более пригодна для жизни, чем в высоких широтах, подчеркнул Цинь Сяогуан.

Оно также предоставляет информацию для разработки будущих стратегий исследования марсоходами. Поскольку солёная вода когда-то существовала в различных широтах на поверхности Марса, приоритет следует отдавать солеустойчивым микробам в будущих миссиях по поиску сохранившейся на Марсе жизни.