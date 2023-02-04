Daily Mail: Гейтс назвал стремление Маска к полётам до Марса «пустой тратой денег»

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс раскритиковал стремление Илона Маска к полётам до Марса и назвал эти амбиции пустой тратой денег, пишет Daily Mail. Он также предложил главе Tesla вложить миллиарды в покупку вакцин от кори и таким образом спасать жизни.
Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс раскритиковал космические амбиции Илона Маска, назвав стремление последнего добраться до Марса «пустой тратой денег», пишет Daily Mail. В интервью одному из британских телеканалов он предложил главе Tesla вложить миллиарды в покупку «вакцин от кори и спасение жизней».
67-летний Гейтс также заявил, что, хотя Маск оказывает положительное влияние на мир посредством Tesla, но он не считает коллегу-миллиардера настоящим филантропом, таким как Уоррен Баффет, Джефф Безос и он сам.
В частности, отвечая на вопрос журналиста, является ли полёт на Марс выгодным вложением денег, Гейтс ответил: «С моей точки зрения, нет. На самом деле полететь на Марс довольно дорого. Вы можете накупить вакцины против кори и спасать жизни — каждая спасённая жизнь обойдётся в 1000 долларов».
По его словам, путешествие в космос — нерентабельный способ спасения жизней.
«И это своего рода основание для того, чтобы не лететь на Марс», — отметил Гейтс.
Сооснователь Microsoft уже давно выступает за инвестирование денег в вакцины и неоднократно заявлял, что пандемии и смертельные заболевания представляют серьёзную угрозу для будущего человечества.
А его коллега-миллиардер Маск, напротив, утверждал, что для будущего цивилизации важно, чтобы люди стали «межпланетными». Он основал компанию SpaceX в 2002 году, чтобы создавать космические корабли и совершать пилотируемые полёты на Марс.
Тем не менее Гейтс высоко оценил интеллект и амбиции Маска, предположив, что когда-нибудь последний сможет войти в лигу гигантов филантронии, однако его время ещё не пришло, сообщает Daily Mail.
Обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остаётся сложной и напряжённой. Об этом сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Украинские власти планируют начать дискредитацию работы Запорожской АЭС и раскручивать фейк о подготовке россиянами экологической катастрофы. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Цены на жизненно важные лекарства в государственных аптечных пунктах Херсонской области будут на 15% ниже, чем в коммерческих предприятиях. Об этом заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют интерес к российским вертолётам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, а также оперативно-тактическим комплексам «Искандер-Э» и танкам Т-90М. Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание одного из чиновников Белого дома, по словам которого, США оказывают давление на Украину для интенсификации боевых действий.