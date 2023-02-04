Daily Mail: Гейтс назвал стремление Маска к полётам до Марса «пустой тратой денег»

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс раскритиковал стремление Илона Маска к полётам до Марса и назвал эти амбиции пустой тратой денег, пишет Daily Mail. Он также предложил главе Tesla вложить миллиарды в покупку вакцин от кори и таким образом спасать жизни.

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс раскритиковал космические амбиции Илона Маска, назвав стремление последнего добраться до Марса «пустой тратой денег», пишет Daily Mail. В интервью одному из британских телеканалов он предложил главе Tesla вложить миллиарды в покупку «вакцин от кори и спасение жизней».



67-летний Гейтс также заявил, что, хотя Маск оказывает положительное влияние на мир посредством Tesla, но он не считает коллегу-миллиардера настоящим филантропом, таким как Уоррен Баффет, Джефф Безос и он сам.



В частности, отвечая на вопрос журналиста, является ли полёт на Марс выгодным вложением денег, Гейтс ответил: «С моей точки зрения, нет. На самом деле полететь на Марс довольно дорого. Вы можете накупить вакцины против кори и спасать жизни — каждая спасённая жизнь обойдётся в 1000 долларов».



По его словам, путешествие в космос — нерентабельный способ спасения жизней.



«И это своего рода основание для того, чтобы не лететь на Марс», — отметил Гейтс.



Сооснователь Microsoft уже давно выступает за инвестирование денег в вакцины и неоднократно заявлял, что пандемии и смертельные заболевания представляют серьёзную угрозу для будущего человечества.



А его коллега-миллиардер Маск, напротив, утверждал, что для будущего цивилизации важно, чтобы люди стали «межпланетными». Он основал компанию SpaceX в 2002 году, чтобы создавать космические корабли и совершать пилотируемые полёты на Марс.



Тем не менее Гейтс высоко оценил интеллект и амбиции Маска, предположив, что когда-нибудь последний сможет войти в лигу гигантов филантронии, однако его время ещё не пришло, сообщает Daily Mail.