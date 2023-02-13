BFM TV: французские студенты разыграют жизнь на Марсе в американской пустыне

Семь студентов Высшего инженерного института аэронавтики и космоса в Тулузе проведут четыре недели в пустыне штата Юта, где на специально построенной базе воссоздали жизненные условия марсианской миссии, передаёт BFM TV. Участники программы будут проводить научные опыты, а также проведут социальный эксперимент по проживанию в ограниченном пространстве.

Мари, Корентен и Александр ещё раз проверяют снаряжение перед тем, как полететь на Марс — или почти на Марс. Три студента высшей инженерной школы SUPAERO (Высший инженерный институт аэронавтики и космоса, ISAE) проведут четыре недели в пустыне в американском штате Юта.

МАРИ ДЁЛАРОШ, участница программы, студентка второго курса ISAE-SUPAERO: Пустыня Юты хороша тем, что довольно хорошо воссоздаёт не только ландшафт Марса, но и атмосферные условия в пустыне.

Всего на этой базе, построенной специально для воссоздания условий жизни на Марсе, будет жить семь студентов инженерной школы.

КОРЕНТЕН СЁНО, участник программы, студент второго курса ISAE-SUPAERO: Во время «выходов в открытый космос» мы будем выходить в скафандрах. Также мы будем питаться из тюбиков и, главное, у нас будет строгое расписание, согласно которому мы будем кропотливо работать.

Студенты готовятся к этому проекту уже год, так что на месте они не станут бездельничать.

АЛЕКСАНДР ВИНА, участник программы, студент второго курса ISAE-SUPAERO: Часто мы ставим опыты по заявкам учёных для помощи в их исследованиях. Так что у этой миссии есть настоящие научные задачи.

Кроме научной составляющей, эти студенты готовятся c завтрашнего дня начать социальный эксперимент.

АЛЕКСАНДР ВИНА: Правда в том, что я ещё не жил в таких стеснённых условиях. Жизнь в таком ограниченном пространстве может привести к напряжённости, конфликтам… Я бы даже сказал, что конфликтов избежать нельзя, так что задача скорее будет в том, как решать эти конфликты.

Благодаря такому проекту этим студентам-инженерам и начинающим астронавтам удастся прикоснуться к своей мечте: стать следующими французскими астронавтами, как Тома Песке.