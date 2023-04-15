ABC News: в NASA отправят добровольцев на Марс… на Земле

Имитационную среду обитания на Марсе создали в космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Четыре добровольца должны будут прожить здесь в полной изоляции целый год. Причём им придётся довольствоваться ограниченным пространством, небольшим количеством воды и выращивать собственный урожай. ABC News уточняет, что цель программы — узнать, какой могла бы быть жизнь человека на Красной планете.

Это Мэтт Деймон в «Марсианине» — фильме, где человек в будущем пытается выжить на Марсе, выращивая собственную еду.

ГЕРОЙ ФИЛЬМА: Я величайший ботаник на этой планете.

Скоро сцены из этой голливудской ленты разыграются в реальной жизни среди добровольцев.

СЮЗАНН БЭЛЛ, лаборатория поведенческого здоровья и производительности NASA: Вот разные элементы, которые у нас есть на поверхности Марса.

Это созданная на 3D-принтере имитационная среда обитания на Марсе в космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Её создали, чтобы NASA могло учиться тому, какой могла бы быть человеческая жизнь на Красной планете.

ГРЕЙС ДУГЛАС, ведущий научный сотрудник исследовательской программы NASA Advanced Food Technology: Программа разработана как годичное моделирование поверхности Марса. Цель — держать экипаж в полной изоляции с реалистичными ограничениями Марса.

Четыре добровольца будут жить здесь один год. У каждого будет отдельная спальня и две ванных комнаты на всех. Также здесь есть рабочее пространство, медицинский кабинет и даже спортзал.

ГРЕЙС ДУГЛАС, ведущий научный сотрудник: Мы считаем, что они будут достаточно много тренироваться для поддержания своей работоспособности.

Есть одно опасение. Смогут ли они ладить друг с другом в таком ограниченном пространстве?

СЮЗАНН БЭЛЛ, лаборатория поведенческого здоровья и производительности NASA: Помимо изоляции и огромного расстояния, большое значение имеет возможность ладить друг с другом. Когда вы в ограниченной среде обитания с тремя другими людьми, со временем вам может это надоесть.

Как и Мэтт Деймон в фильме, этому экипажу придётся жить в условиях ограниченного количества воды и выращивать свой собственный урожай.

ГРЕЙС ДУГЛАС, ведущий научный сотрудник: ...Листовая зелень, помидоры и тому подобное.

Внешняя часть места проживания имитирует поверхность Марса. NASA проведёт отбор добровольцев довольно скоро.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2023 года.