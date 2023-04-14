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Hill: план на 5 лет — Китай отправит на Луну робота для строительства базы из лунного грунта

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Амбициозный план Китая по созданию станции на Луне, разработанный в ходе специальной встречи при участии более ста учёных и исследователей, уже в ближайшие годы может начать воплощаться в реальность. Примерно в 2025 году Пекин намерен запустить зонд, чтобы впервые в мире получить образец почвы с обратной стороны Луны. А в 2028 году в рамках китайской лунной миссии планируется отправить робота, способного делать кирпичи из лунного грунта, сообщает The Hill.
Hill: план на 5 лет — Китай отправит на Луну робота для строительства базы из лунного грунта
AP

США, Китай и Россия уже давно борются между собой за возможность контролировать космическое пространство, пишет The Hill. И согласно сообщениям китайских государственных СМИ, Китай планирует начать работы по строительству базы на Луне уже в течение следующих пяти лет.

«Амбициозный план» Китая по созданию лунной станции появился после специальной встречи, в которой приняли участие более сотни различных китайских учёных и исследователей, поясняется в статье. Они обсуждали варианты создания потенциальной инфраструктуры на Луне — и в частности, строительство там базы с использованием лунного грунта.

Как сообщила государственная газета China Daily, Пекин также планирует запустить зонд, чтобы впервые в мире можно было получить образцы почвы с обратной стороны Луны. Предполагается, что это произойдёт примерно в 2025 году.

Кроме того, Китай намерен к 2028 году создать свою «базовую модель лунной исследовательской станции», которую затем планируется «расширить до международной», пишет The Hill со ссылкой на публикации в китайских СМИ. Сообщается также, что частью китайской миссии Chang’e-8 примерно в 2028 году станет робот, способный «делать кирпичи из лунного грунта».

На фоне обострившейся конкуренции за власть в космосе некоторые американские лица уже заявили о том, что Вашингтону важно не отставать от достижений таких соперников, как Китай и Россия, в космической сфере и киберпространстве, чтобы обеспечить свою безопасность. В свою очередь, NASA планирует снова отправить астронавтов на поверхность Луны примерно в 2025 году, заключает The Hill.

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Hill США Северная Америка
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