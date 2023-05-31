DN: ВМС Швеции вынуждены сокращать расходы и отменять военные учения

Военно-морские силы Швеции вынуждены экономить средства и частично приостанавливать часть своих операций для того, чтобы покрыть выделенный бюджет. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на представителя военного ведомства Йимми Адамссона. Несмотря на увеличение финансирования Вооружённых сил Швеции, положение в некоторых родах войск североевропейского королевства остаётся непростым.

ВМС Швеции вынуждены пересмотреть свой бюджет в связи с большим количеством затрат, в том числе на проведённые учения, а также с учётом инфляции. Об этом сообщает пресс-менеджер военного ведомства Йимми Адамссон. На сегодняшний день никаких решений о смене деятельности военно-морских сил королевства принято не было, однако их представитель не исключает, что запланированные на осень учения могут быть отменены или ограничены. В случае если подразделениям морской пехоты придётся срочно экономить средства, то особо экономить не на чем, пишет газета Dagens Nyheter.

Командующий сухопутными войсками Швеции Карл Энгельбректсон считает, что пока рано говорить о том, есть ли дефицит и в его армии тоже. Он отмечает, что в этом году произошло много такого, чего не было в первоначальном плане, согласно которому за десять лет численность армии должна была удвоиться. Среди незапланированных задач военный назвал среди прочего поддержку Киева и подготовку скандинавского королевства к членству в НАТО, отмечает автор статьи.

По данным издания, этой осенью армия Швеции была вынуждена отменить учения для 1400 человек. Одна из причин заключается в нехватке снаряжения, такого как ботинки и дождевики. Ранее также поступали сведения о том, что Вооружённые силы Швеции из-за больших нагрузок на персонал отменяют проведение в этом году «Дня полёта» — мероприятия, которое в прошлом году привлекло 190 тыс. зрителей. Начальник штаба ВВС Швеции Деннис Хедстрём утверждает, что ВВС проверили свои бюджеты и не заметили никаких предупреждающих сигналов. По его словам, «нет ничего из того, что нам бы пришлось вычеркнуть, изменить или переместить».

Ранее журналисты Dagens Nyheter писали о кадровом голоде среди военных лётчиков в рядах ВВС страны, которые недовольны размером заработной платы и условиями труда, но, несмотря на многочисленные переговоры, Вооружённым силам Швеции так и не удалось разрешить кризис, завершает издание.