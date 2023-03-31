N-TV: из-за нехватки новобранцев ВМС Германии закупает беспилотные корабли

Из-за острой нехватки молодых новобранцев Военно-морские силы Германии вынуждены брать на вооружение беспилотные корабли, сообщает N-TV. Это необходимо для обеспечения безопасности в Балтийском и Северном морях, подчеркнул инспектор ВМС Ян Каак. По его словам, немецкая техника уступает российской, поэтому армии нужен «толчок к модернизации», иначе она не сможет защищать страну в важных акваториях.

В рамках новой концепции «ВМС 2035+» немецкая армия планирует кардинально изменить курс своей политики оснащения, сообщает N-TV. Наряду с традиционными надводными кораблями, самолётами и подводными лодками бундесвер собирается использовать беспилотную технику. Это реакция на изменение ситуации с безопасностью в Балтийском и Северном морях, а также нехватку молодых новобранцев, объясняет автор статьи.

Германия планирует взять на вооружение высокотехнологичные боевые катера, тральщики и новые, находящиеся в разработке подводные средства. Финансироваться всё это будет за счёт отказа от покупки корветов или обычных субмарин, пояснил инспектор ВМС Германии Ян Каак. Морским силам необходим «толчок к модернизации», добавил он, чтобы они могли обеспечить оборону страны в важных акваториях.

По его словам, на данный момент немецкая техника уступает российской по своим технологическим возможностям. К примеру, за подводной деятельностью России практически невозможно следить. Но пока ситуация в североевропейских водах «спокойная» и провокаций нет, отметил он: «Мы пересекаемся, но все соблюдают правила, действующие со времён холодной войны».

Подрывы «Северных потоков» показали, что критически важные для нас объекты инфраструктуры находятся под угрозой, заявил Каак. И для обеспечения их защиты Берлину необходимо увеличить оборонный бюджет, подчеркнул инспектор: «Если бюджет не будет увеличен, то специальный фонд станет всего лишь болеутоляющим средством. Наши будущие проекты будут безупречными, и мы верим в то, что двухпроцентный порог (расходы на оборону в размере 2% от ВВП. — ИноТВ) будет достигнут».