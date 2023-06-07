FAZ: в НАТО нет единства не только по членству Украины, но и по гарантиям безопасности

Большинство восточноевропейских стран — участниц НАТО хотят пойти навстречу требованиям Украины и предоставить Киеву чёткую перспективу присоединения к альянсу, но крупные союзники выступают против, пишет Frankfurter Allgemeine. В настоящий момент ясно одно: пока продолжаются боевые действия, Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вступить в НАТО. Однако разногласия существуют даже относительно будущих гарантий безопасности вне рамок вступления в НАТО.

Как Запад сможет защитить Украину, когда конфликт закончится? Этот вопрос обсуждался в течение долгого времени, однако в настоящий момент дебаты набирают обороты всё сильнее. Президент Украины Владимир Зеленский не оставил сомнений в своём ответе на недавнем саммите Европейского политического сообщества в Молдове. Он заявил, что Украине требуется «чёткое приглашение» к членству в НАТО на саммите Североатлантического альянса в середине июля в Вильнюсе. «Лучшие гарантии безопасности — это НАТО. Ведь до сих пор не было примеров, чтобы Россия напала на какую-либо из стран альянса», — пояснил он на пресс-конференции. Однако, с точки зрения Зеленского, это решение является и наименее вероятным, пишет Frankfurter Allgemeine.

Среди стран НАТО нет единого мнения по этому вопросу. В то время как большинство государств, ранее входивших в Организацию Варшавского договора, хотят предоставить Киеву чёткую перспективу присоединения к альянсу, крупные союзники выступают против этого. Когда в марте президент США Джо Байден встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, он, как сообщается, провёл две красные линии в личной беседе: США не будут посылать больше войск на восточный фланг альянса и Украине не разрешат присоединиться к альянсу. Об этом сообщают влиятельные люди из Польши — с ужасом и негодованием по поводу столь чётких слов.

Поэтому канцлер Германии Олаф Шольц находится во вполне безопасном положении, когда говорит, что «в нынешней ситуации речь о членстве не идёт». Это был его прямой ответ в Молдове на требование Зеленского. Необходимо сформулировать «максимально эффективные гарантии безопасности», которые, однако, «отличались бы от того, что в настоящее время ассоциировалось бы с членством в НАТО, например, европейской страны». Аналогичное заявление сделал и президент Франции. Эммануэль Макрон заявил, что Украине нужны «новые гарантии», более чёткие и сильные, чем раньше. «Мы должны создать нечто среднее между гарантиями безопасности, предоставляемыми Израилю, и полноценным членством в НАТО», — отметил Макрон.

Однако Макрон хочет сформулировать такие гарантии уже на саммите НАТО, в то время как Шольц уклонился от чёткого ответа, даже когда его напрямую спросили об этом. Кроме того, канцлер оставил открытым вопрос о том, сможет ли Украина когда-нибудь присоединиться к альянсу. Макрон, в свою очередь, накануне в Братиславе «скорее согласился» с Генри Киссинджером, который недавно предположил, что было бы лучше принять Украину в НАТО, потому что тогда она не сможет в одиночку принимать решения о своих территориальных претензиях исключительно на национальном уровне. Когда Североатлантический альянс на своём саммите в Бухаресте в 2008 году пообещал Украине членство без конкретных сроков, Париж и Берлин вместе выступали против Вашингтона и настаивали на расплывчатых формулировках. У Макрона и Шольца ещё есть возможность продолжить обсуждение этого вопроса.

При этом ясно одно: пока продолжаются боевые действия, Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вступить в НАТО. Потому что в таком случае альянс автоматически станет стороной конфликта, чего не хочет ни один член, включая Польшу и страны Прибалтики. Можно с уверенностью предположить, что главной целью Москвы будет предотвращение расширения НАТО за счёт Украины. И пока Байден — или его преемник — также этого не хочет, шансы Киева попасть под покровительство Североатлантического союза невероятно малы — независимо от того, как к этому отнесутся Париж или Берлин.

Поэтому Запад должен серьёзно задуматься о том, как могут выглядеть гарантии безопасности вне рамок вступления в НАТО. Две модели исключены. Во-первых, шведско-финская: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что США, Великобритания, Германия, Франция и другие страны предоставили обеим странам гарантии безопасности на время процедуры ратификации документов о вступлении в альянс. Однако эти обязательства распространяются только на «приглашённых». Во-вторых, в среднесрочной перспективе Украина также не сможет воспользоваться пунктом о взаимопомощи в Договоре о Европейском союзе. Потому что он относится только к членам, а не к кандидатам в члены.

«Но что же тогда остаётся? Государства могут предоставлять гарантии безопасности Украине только на двусторонней основе. При этом они могли бы создать коллективный механизм для координации действий. Возможными мерами, не позволяющими пересечь порог участия в войне, являются поставки оружия, обучение военнослужащих и совместные военные учения», — пишет издание.

«Конечно, всё это делается уже сейчас. И это не удерживает Москву от продолжения боевых действий. Западные сторонники могли бы в ходе мирных переговоров предоставить Украине системы вооружения, которые позволили бы наносить удары по Москве. Они также могли бы установить постоянное присутствие на Украине, обучать там солдат и проводить учения. Это увеличило бы риск новой атаки со стороны Кремля, однако в таком случае ему бы пришлось опасаться, что он будет вынужден иметь дело с объединённой мощью Запада. Запад, в свою очередь, должен быть готов оставить свой ответ в подвешенном состоянии. Это называется стратегической двусмысленностью. Для Украины это могло бы означать большую безопасность — даже если бы это не было прямой гарантией её защиты», — подытоживает Frankfurter Allgemeine.