Foreign Policy объяснил, почему альянсу следует дать Украине обещание о принятии её в НАТО

Шансы на то, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе альянс даст Украине обещание по окончании нынешнего конфликта принять её в блок, невелики, считает обозреватель Foreign Policy Далибор Рохач. Однако, по его словам, альянсу всё-таки следует пойти на этот шаг, расширив при этом военную помощь Киеву, иначе у украинцев может возникнуть ощущение, что они сражаются в одиночку.

По мере приближения саммита НАТО в Вильнюсе многие задаются вопросом, предложит ли альянс Украине чёткий путь к членству в блоке, пишет в своей статье для Foreign Policy старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохач.



Заявления Вашингтона и Берлина намекают на то, что шансы невелики, несмотря на сильное давление со стороны стран, находящихся на восточном фланге НАТО.



Между тем автор называет ошибочной позицию, согласно которой разговоры о членстве Украины в альянсе было бы правильно пока отложить.



«Чёткое, внушающее доверие обещание принять Украину в альянс, как только конфликт закончится, в идеале после заключения официального перемирия или мирного договора, — это для Запада лучший шанс поскорее положить конец конфликту», — подчёркивает Рохач.



Пока Россия контролирует сухопутный мост, соединяющий Донбасс с Крымом, у Москвы есть стартовая площадка для новых атак против Украины, считает автор. Большая часть территории Украины находится в зоне досягаемости российских ракет, при этом Украина также «отрезана от большей части своего черноморского побережья», что делает уязвимыми её экспортно-ориентированные отрасли промышленности и сельского хозяйства.



Членство Украины в НАТО в значительной степени устранило бы такие опасения, уверен автор.



«На первый взгляд, страны Прибалтики невозможно защитить от российского ввода войск. На практике эстонцы, латыши и литовцы спокойно спят по ночам, зная, что Путин не настолько глуп, чтобы начать войну против альянса», — пишет Рохач.



Безусловно, Украина должна быть главным арбитром того, как далеко она хочет зайти в своих военных усилиях. Даже имея перспективу вступления в альянс, украинцы могут иметь принципиальное желание восстановить полную территориальную целостность своей страны в её международно признанных границах.



Между тем, как полагает автор, если перед Киевом будут маячить оборонные гарантии Пятой статьи Устава НАТО, то стратегическое давление, направленное на то, чтобы добиться территориальной целостности и тем самым обеспечить жизнеспособность Украины, серьёзно ослабнет.



Автор считает, что Западу следует серьёзно расширить военную помощь Киеву. Поскольку в случае, если не будет своевременных перспектив вступления в НАТО и достаточной западной помощи, то у Киева может возникнуть ощущение, что украинцы сражаются в одиночку.



«В этих обстоятельствах крайне маловероятно, что украинцы проявят большое уважение к интересам США и Европы как при ведении конфликта, так и в их будущих альянсах. А это стало бы в одинаковой мере проигрышем как для США, так и для Украины», — подытоживает обозреватель Foreign Policy Далибор Рохач.