Укрепление коалиции и переманивание колеблющихся — Foreign Policy о стратегии США в «битве за Евразию» с Россией и Китаем

Начав спецоперацию на Украине, Путин надеялся «силой переделать Евразию» и вновь заполучить европейскую часть бывшего СССР, пишет на страницах Foreign Policy профессор по международным отношениям Хэл Брэндс. В результате обострившийся конфликт привёл к более глубокому расколу, сплотив США и их демократических союзников, с одной стороны, и в то же время ускорив формирование более тесной антиамериканской «автократической коалиции» в составе России, Китая, Ирана и Северной Кореи, подчёркивается в статье. По мнению автора, в такой ситуации критически важной становится политика Вашингтона и в отношении «неопределившихся стран», чтобы привлечь их на свою сторону.

Затянувшийся конфликт на Украине может иметь «много положительных результатов» для Соединённых Штатов и их союзников, однако наряду с этим несёт и ряд опасностей, полагает Хэл Брэндс, профессор по международным отношениям в Школе перспективных международных исследований имени Джона Хопкинса и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства. Основная опасность заключается в том, что «авторитарная коалиция» во главе с Россией всё более активно вступает в «битву за Евразию» на геополитическом и экономическом фронте, пишет Брэндс в статье для Foreign Policy, и Вашингтону надо активнее этому противостоять.



К числу положительных моментов автор относит тот факт, что на фоне «российской агрессии» Соединённые Штаты смогли «заново открыть» собственное мировое лидерство и сплотить остальное «демократическое сообщество» в этот опасный период. Однако «очень зловещим результатом» можно считать возникновение «автократической коалиции» в составе России, Китая, Ирана и Северной Кореи, которые «связаны географической близостью друг к другу и геополитической враждебностью к Западу», подчёркивается в статье.



По мнению Брэндса, эти «враги свободного мира» всё более активно начинают противостоять западной коалиции в Евразии, вынуждая Вашингтон принимать ответные меры. «Ревизионистские автократии — Китай, Россия, Иран и, в меньшей степени, Северная Корея — не просто стремятся заполучить власть в своих регионах. Они формируют взаимосвязанные стратегические партнёрства на крупнейшем в мире континенте и развивают торговые и транспортные сети за пределами досягаемости доллара США и ВМС США», — говорится в статье.



«Пока это ещё не полноценный сложившийся альянс автократий. Тем не менее это более сплочённый и опасный блок противников, чем что-либо, с чем Соединённым Штатам приходилось сталкиваться за последние десятилетия», — предупреждает автор. По его оценкам, все великие конфликты нашего времени фактически «были состязаниями за Евразию», когда противоборствующие коалиции сталкивались за господство над этим суперконтинентом и окружающими его океанами. При этом «жизненно важной задачей» для США как сверхдержавы было поддержание баланса в мире путём сохранения Евразии разделённой, подчёркивается в статье.



Евразия долгое время была «ключевой стратегической зоной раздробленности», поскольку именно здесь традиционно располагались самые богатые и могущественные страны мира, за исключением США, поясняет автор. И ещё с начала прошлого века на этом обширном суперконтиненте происходили ожесточённые сражения за геополитическое первенство: сначала в Первую мировую войну Германия стремилась создать там империю от Ла-Манша до Кавказа, и потребовалось формировать трансатлантическую коалицию, чтобы можно было дать ей отпор, говорится в статье.



Затем во время Второй мировой войны Германия и Япония смогли захватить не только окраины этого континента, но и проникнуть в самый центр. Тогда ещё более крупная и идеологически разнообразная коалиция объединилась, чтобы можно было восстановить баланс. А позднее в период холодной войны Советский Союз также покушался на то, чтобы перебороть «коалицию свободного мира на окраинах Евразии», пишет Брэндс. По его мнению, хотя со временем конкретика меняется, однако «основное столкновение» — между теми, кто стремится управлять Евразией, и теми, кто им противостоит, в том числе заморской сверхдержавой, — сохраняется.



«После победы в холодной войне Вашингтон и его друзья заняли лидирующие позиции во всех ключевых субрегионах Евразии: в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Тем не менее с того момента вновь начали возникать вызовы со стороны его соперников, которые всё больше объединялись на базе своей враждебности к «статус-кво». И точно так же, как крупные кризисы зачастую ускоряют ход истории, российско-украинский конфликт ускоряет формирование нового евразийского блока», — считает автор.



По его мнению, решение российского президента Владимира Путина о начале спецоперации на территории Украины было попыткой перекроить Евразию при помощи силы: «Если бы Россия завоевала Украину, она смогла бы восстановить европейское ядро старого Советского Союза. Москва тогда заняла бы господствующее положение, начиная от Средней Азии и до восточного фронта НАТО. Китайско-российское стратегическое партнёрство тогда бы превозобладало, в то время как демократии потерпели бы очередное деморализующее поражение», — говорится в статье.



И хотя такой сценарий не был реализован, однако в результате обострившегося конфликта на Украине произошла новая отчётливая поляризация международного сообщества, пишет Брэндс: «Теперь Соединённые Штаты снова возглавляют коалицию демократических союзников на окраинах Евразии, выступая против группы соперников, расположенных в центре континента, в то время как важная часть «колеблющихся» государств маневрируют в поисках преимуществ». По мнению профессора, такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Индия, имеющие наиболее важное значение в период обострившегося глобального соперничества благодаря своему географическому положению и влиянию, пока намерены «играть на обеих сторонах».



Поэтому для сдерживания конкурентов Вашингтону потребуется ещё больше укреплять связи внутри своих альянсов, предупреждает автор. По его мнению, нынешняя ситуация «воодушевляет развитые демократии» и стимулирует НАТО активнее перевооружаться и расширяться. «Страны, связанные либеральными ценностями и поддержкой международного порядка во главе с США, укрепляют свою оборону — от Восточной Европы до западной части Тихого океана — и переосмысливают экономические и технологические связи с автократическими Москвой и Пекином. То, что президент США Джо Байден называет «свободным миром», снова обретает форму», — говорится в статье.



Но угроза заключается в том, что аналогичные шаги предпринимает и «автократическая коалиция», подчёркивает автор: «Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян стремятся нарушить баланс сил в своих регионах и считают Вашингтон главным препятствием. Все они обеспокоены своей уязвимостью перед санкциями и другими мерами наказания, которые могут применить Соединённые Штаты и их глобальный альянс сил. И все они нужны друг другу, чтобы выжить, потому что если США и их союзники уничтожат любого из них, тогда остальные станут ещё более изолированными и уязвимыми», — отмечается в статье.



Кроме того, все эти страны расположены в пределах Евразии или в относительной близости, а поскольку продолжающийся конфликт на Украине обостряет глобальную напряжённость, они всё более активно сближаются, чтобы обеспечить себе защиту и получить стратегические выгоды, поясняет Брэндс. Хотя эта тенденция не является новой, поскольку стратегическое партнёрство между некоторыми из данных государств развивалось десятилетиями, однако конфликт ещё больше ускорил их интеграцию, в том числе в экономической и военной сфере, сообщается в статье.



В частности, Россия и Иран укрепляют то, что директор ЦРУ Уильям Бернс называет «полноценным оборонным партнёрством», включая передачу России «беспилотников, артиллерии и другого вооружения», пишет Брэндс. Он отмечает, что это также может предвещать передачу Ирану в будущем передовых российских истребителей Су-35, систем противовоздушной обороны или баллистических ракет, что сделает Тегеран более серьёзным противником для Соединённых Штатов и Израиля. Кроме того, в ряде сообщений говорилось о том, что Пхеньян также продаёт Москве «артиллерийские боеприпасы».



Со своей стороны, хотя Китай в открытую и не оказывает России военную поддержку, опасаясь западных санкций, однако он снабжает её различным оборудованием, от беспилотников до компьютерных чипов, которое также активно используется в боевых целях, подчёркивает автор. «Заметное присутствие китайских военных экспертов во время недавней встречи китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Путиным в Москве сигнализировало о том, что более широкие военные отношения, которые уже включают совместные учения, продажу оружия и значительное технологическое сотрудничество, продолжают выходить за те пределы, которые многие западные наблюдатели предсказывали десятилетие назад», — говорится в статье.



Как полагает Брэндс, Москве и Пекину даже не потребуется официально провозглашать какой-то военный союз, чтобы нарушить стратегический баланс военных сил: «Если Россия предоставит Китаю важные технологии для подавления подводных лодок или ракеты класса «земля — воздух», это может коренным образом изменить характер китайско-американского конфликта в западной части Тихого океана», — предупреждает автор.



Кроме того, для укрепления своего альянса эти страны реструктуризируют международную торговлю, чтобы исключить или минимизировать угрозу санкций или прямого вмешательства в транспортные или финансовые операции со стороны США и их союзников, сообщается в статье. В частности, Китай уже на протяжении многих лет активно вкладывает средства в строительство наземных трубопроводов и железных дорог для обеспечения доступа к российской нефти и другим важным ресурсам. Пекин также пытается защитить свою экономику от санкций за счёт сокращения зависимости от иностранного капитала, и этот проект стал ещё более актуальным на фоне «экономической войны» Запада, поясняет автор.



Также активизировалось сотрудничество в сфере развития Северного морского пути, наименее уязвимого морского пути между тихоокеанскими портами Китая и европейской частью России. Одновременно Россия и Иран развивают проект по созданию международного транспортного коридора Север-Юг, который позволяет соединять обе страны через Каспийское море. О расширении связей свидетельствует и то, что с февраля 2022 года объёмы российско-иранской торговли резко возросли, в то время как Китай стал ключевым торговым партнёром Москвы «с большим отрывом», говорится в статье.



Наиболее активно растут объёмы торговли российской нефтью и китайскими компьютерными чипами, российские фирмы также сотрудничают с Гонконгом для привлечения капиталов в обход западных санкций, что сказывается и на росте популярности китайской валюты, отмечает автор. В феврале этого года юань обогнал доллар и стал самой торгуемой валютой на Московской бирже. Китай и Иран также экспериментируют с отказом от расчётов в долларах при двустороних торговых сделках. Всё это вряд ли приведёт в ближайшее время к исчезновению глобальной гегемонии доллара, однако может способствовать «созданию китайско-центристского экономического и технологического блока в самом сердце Старого Света», предупреждает Брэндс.



Кроме того, продолжает расти «идеологическая сплочённость» внутри этого блока, подчёркивает автор: в совместном китайско-российском заявлении в феврале 2022 года обе страны изображались как защищающие свои политические системы и выступающие против американских блоков «в стиле холодной войны», в то время как иранские официальные лица называют евразийское сотрудничество противоядием от «односторонних действий» США. Кремль также представляет Евразию как убежище для традиционных ценностей, осаждаемых западными «неолиберальными элитами», говорится в статье: «Поскольку нынешний конфликт отделил Путина от Запада, он разрешил и извечные споры России о том, в каком направлении двигаться. На данный момент у России евразийская судьба».



И даже если учитывать, что у любого союза есть пределы, однако подобная «евразийская интеграция» делает ключевых противников США менее уязвимыми перед санкциями и укрепляет их в военном отношении. Это может привести в будущем и к более широкомасштабному дипломатическому сотрудничеству — например, к более активной поддержке Россией позиции Китая по Тайваню — а возможно, даже к оказанию материальной помощи друг другу в войне против США, предупреждает автор: «Если бы у России была возможность помочь Китаю обескровить Соединённые Штаты в битве в Восточной Азии, неужели кто-нибудь сомневается, что у неё для этого недостаточно мотивации?».



По его мнению, угроза заключается и в том, что чем больше эти страны будут поддерживать друг друга и чувствовать себя безопасно в своей «евразийской цитадели», тем больше они начнут задумываться о возможности применить силу в таких «периферийных регионах», как Западная часть Тихого океана, Ближний Восток и так далее. Поэтому президент США Джо Байден ничуть не ошибается, говоря про нынешнюю великую борьбу «между демократией и автократией, между свободой и репрессиями, между порядком, основанным на правилах, и порядком, управляемым грубой силой», подчёркивается в статье.



В то же время на фоне этих тенденций всё большую важность приобретает позиция стратегически значимых «колеблющихся» государств, которые готовы примкнуть к любой из сторон в поисках собственных преимуществ, отмечает автор. К числу таких государств он относит, в частности, страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты, а также Турцию, Пакистан и Индию. Продолжая сотрудничать с Москвой в экономической сфере, они помогают ей ослабить негативное воздействие санкций.



Ни одна из этих стран не входит в число богатых, экономически развитых демократий, и при этом все они предпочитают лавировать между соперничающими коалициями, надеясь оставить для себя все варианты открытыми и добиться от каждой из сторон наилучших возможных сделок. При этом они крайне аккуратно высказываются в отношении конфликта на Украине, потому что ценят свои отношения с Москвой и опасаются, что поляризованная геополитика помешает им проявлять дипломатическую гибкость, говорится в статье: «И всё это может существенно повлиять на расстановку сил вокруг центральной части мировой суши».



Кроме вышеупомянутого экономического сотрудничества с Москвой, власти ОАЭ могут рассмотреть вопрос о размещении на своей территории китайской базы, тем самым помогая Пекину нарастить военный арсенал в этом важном регионе. Саудовская Аравия также вовсю полагается на Пекин в качестве посредника для диалога с Тегераном, подчёркивается в статье. В Южной Азии Пакистан, также имеющий тесные связи с Пекином, способен значительно облегчить для Китая решение «дилеммы Малакки» — того факта, что большая часть его торговли с Западом должна проходить через узкий пролив, который он не контролирует, пишет Брэндс.



Решения, принимаемые властями Индии, могут заметно повлиять на глобальное распределение технологического влияния и производственных мощностей в мире, что особенно важно по мере роста угрозы военного конфликта между мировыми державами, а также на то, с какими проблемами Китай может столкнуться на суше, если решит продвигаться на море, говорится в статье. В то время как позиция Турции повлияет на уровень экономического давления, с которым сталкивается Москва, на общую солидарность внутри блока НАТО, а также «на геополитический ландшафт от Центральной Азии до Ближнего Востока», прогнозирует Брэндс.



По его мнению, конкуренция за то, чтобы привлечь на свою сторону «колеблющиеся страны», — это не просто «глобальное соревнование за популярность», а проверка на прочность для всех оборонительных сооружений, возводимых Вашингтоном вокруг «авторитарной коалиции» в Евразии. Как и во время холодной войны, географически рассредоточенный на карте «свободный мир» противостоит географически связанной коалиции на фоне присутствия ещё одной группы неопределившихся стран, которая может иметь решающий голос при решении глобальных международных вопросов, пишет Брэндс: «Расположение евразийских автократий не просто заставляет новое «красное пятно» на карте выглядеть пугающим. Это помогает им сократить асимметричный баланс сил в сравнении с США и держаться спиной к спине, сражаясь с внешним миром».



Как полагает автор, Соединённые Штаты не смогут легко обратить формирование этой враждебной коалиции вспять, поскольку этот процесс происходит под влиянием сильных взаимных интересов на фоне обострившейся глобальной напряжённости. И хотя Вашингтон мог бы теоретически попытаться расколоть этот альянс, пойдя на примирение с отдельными его членами, это наверняка потребовало бы с его стороны серьёзных уступок, что лишь обострило бы глобальные проблемы, считает Брэндс. Поэтому он рекомендует вместо этого максимально укреплять уже существующие западные союзные блоки, которые позволяют США использовать своё влияние в Европе и Азии и общими силами противостоять соперникам.



В частности, речь идёт про укрепление союзных связей с Японией и Филиппинами, усиление влияния AUKUS, а также укрепление «восточного фланга» НАТО, чтобы «агрессия где бы то ни было встречала всё более глобальный ответ», поясняет автор. Следующим шагом, по его мнению, могла бы стать разработка конкретных планов того, как европейские державы могли бы ответить в военном или экономическом плане на возможное обострение конфликта в западной части Тихого океана, а также усиление трёхсторонних обязательств США, Японии и Австралии по сдерживанию Китая: «На данный момент эта задача является знакомой задачей для руководства альянса и удобно вписывается в рамки «свободного мира» Байдена».



Более сложным с концептуальной точки зрения, как считает автор, является реализация задачи максимизировать стратегическое сближение США с «колеблющимися государствами» и свести к минимуму имеющиеся расхождения в тех сферах, где их наличие угрожает наибольшим ущербом: «Поскольку у этих стран есть веские причины для сохранения своей двойственной позиции, это будет трудной и зачастую плохо выполнимой задачей».



Для этого Вашингтону придётся пойти на более существенные компромиссы и адаптировать своё послание в зависимости от аудитории, отмечается в статье: «За пределами глобального Запада призывы к демократическим нормам будут менее эффективными, чем акцент на суверенитете, территориальной целостности и других нормах, которые находятся под угрозой». Также американскому руководству необходимо будет осознать, что ему придётся «покупать» сотрудничество с Саудовской Аравией, Индией и другими игроками, предлагая им взамен выгоды, имеющие реальную ценность, или лишая этих выгод, но так, чтобы это их окончательно не оттолкнуло, предупреждает автор.



«Если Соединённые Штаты будут регулярно наказывать колеблющиеся государства за их дипломатический выбор, они рискуют тем, что их двойственная позиция превратится во враждебную; если же они никогда не будут этого делать, то рискуют потерять все рычаги влияния», — говорится в статье. Поэтому крайне важно оперативно корректировать стратегию, учитывая изменяющиеся обстоятельства, подчёркивает автор. Он также рекомендует Вашингтону обратить особое внимание на развитие военного сотрудничества с такими странами, как Турция, Индия, Вьетнам и другие, чтобы содействовать их переходу с вооружения российского образца на западное и тем самым «изменить их расчёты» по другим геополитическим вопросам.



Уже в четвёртый раз на историческом промежутке чуть более одного столетия сейчас происходит «эпическое столкновение за Евразию» между представителями «авторитарной коалиции» и «свободного мира» во главе с Вашингтоном, для решающей победы в котором Соединённым Штатам потребуется не только оперативно сплотить всех своих союзников, но и более активно бороться за влияние на позицию тех государств, которые пока не соглашаются встать на какую-то одну сторону, заключает Брэндс.