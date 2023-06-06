Le Figaro: экс-кандидата в президенты Словакии будут судить за поддержку российской спецоперации
Бывшему министру юстиции и экс-председателю Верховного суда Словакии Штефану Харабину было предъявлено обвинение в поддержке российского решения о введении войск на территорию Украины, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры Словакии.
Как напоминает издание, на следующий день после начала российской СВО Харабин написал в соцсетях, что он «сделал бы то же самое, что и (президент России Владимир) Путин». По словам пресс-секретаря прокуратуры Зузаны Дробовой, ему было предъявлено обвинение в «клевете на страну и народ», а также в «оправдании преступления».
По данным местных СМИ, Штефан Харабин может быть приговорён к тюремному заключению сроком до трех лет. Тем не менее бывший министр заявил, что «гордится» своим заявлением, от которого не собирается отказываться, поскольку убеждён, что Россия действовала в соответствии с международным правом. 66-летний бывший коммунист также заявил в интервью YouТube-каналу, что Россия «обязана ликвидировать всех украинских нацистов, ответственных за убийство 14 тысяч детей, женщин и стариков в Донбассе с 2014 года».
Критически настроенный по отношению к ЕС Харабин занимал пост министра юстиции в правительстве премьер-министра Роберта Фицо (2006—2009) и был председателем Верховного суда, а также был кандидатом на пост президента страны в 2019 году.
Как сообщает газета, нынешнее правительство Словакии оказало значительную гуманитарную и военную помощь Киеву после начала конфликта. В конце марта страна сообщила, что получила от Соединённых Штатов предложение на поставку оружия на сумму более миллиарда долларов по сниженному тарифу в качестве компенсации за 13 истребителей МиГ-29, обещанных Украине.
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