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Bloomberg: в преддверии выборов польские власти проверят лидера оппозиции на предмет российского влияния

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Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комитета для расследования российского влияния в стране в период с 2007-го по 2022 год, сообщает Bloomberg. В частности, это расследование затронет бывшего премьера Дональда Туска, которого лидер правящей партии Ярослав Качиньский в течение многих лет обвинял в «терпимости к российскому влиянию», говорится в статье.
Bloomberg: в преддверии выборов польские власти проверят лидера оппозиции на предмет российского влияния
AP

За пять месяцев до напряжённых выборов правящая партия Польши «Право и справедливость» получила зелёный свет на расследование в отношении лидера оппозиции Дональда Туска, сообщает Bloomberg.

Президент Анджей Дуда в понедельник подписал закон о создании группы, предназначенной для расследования влияния России в Польше в период с 2007-го по 2022 год.

Как напоминает издание, Ярослав Качиньский, лидер правящей партии «Право и справедливость», в течение многих лет обвинял Туска в терпимости к российскому влиянию во время пребывания последнего на посту премьер-министра.

«Общество должно сформировать мнение о действиях представителей, которых оно выбирает на всеобщих выборах», — сказал Дуда журналистам.

Он добавил, что влияние России в Польше является фактом и нуждается в объяснении.

Этот шаг польских властей, как отмечается в статье, станет центральным вопросом предвыборной кампании, которая должна завершиться намеченным на осень голосованием. И «Право и справедливость» по результатам этих выборов рискует потерять контроль над властью.

При этом текущее правительство обвиняет Россию во всём: от распространения дезинформации до высокой инфляции, пишет издание.

Планы по созданию комитета с беспрецедентными полномочиями были встречены резкой критикой. Всё потому, что у этого комитета будет возможность запрещать чиновникам занимать государственные должности.

Из-за сомнений части населения в соответствии этого закона польской конституции Дуда заявил, что обратится в главный судебный орган страны, чтобы тот изучил данный документ.

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Bloomberg США Северная Америка
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