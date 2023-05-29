Bloomberg: в преддверии выборов польские власти проверят лидера оппозиции на предмет российского влияния

23:05 Президенты Египта и Турции договорились повысить уровень отношений и обменяться послами Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипотношений между государствами и провести обмен послами. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии египетского президента Ахмед Фахми.

23:04 Байден заявил, что говорил с Эрдоганом о вступлении Швеции в НАТО Президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил, что обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о вступлении Швеции в НАТО.

22:54 Карпов: Камано покинет «Локомотив» по окончании сезона Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано покинет столичный клуб по окончании сезона.

22:51 Белый дом: Байден обсуждает с конгрессом голосование по законопроекту о госдолге Американский лидер Джо Байден находится в ежедневном контакте с лидерами конгресса на тему предстоящего голосования по законопроекту о госдолге.

22:40 Александрова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос» Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

22:38 Минвостокразвития России: около 29 млрд рублей вложили в экономику Мурманской области Около 29 млрд рублей вложили в экономику Мурманской области. Об этом сообщили в Министерстве России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

22:31 В ЦПВС сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по объектам в сирийском Дамаске Два истребителя ВВС Израиля выпустили шесть авиабомб по окрестностям Дамаска в Сирии, пострадавших нет. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

22:28 Президент ФИФА Инфантино поздравил Аршавина с днём рождения Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина с днём рождения.

22:19 Вучич заявил, что при столкновениях в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при столкновениях с полицией частично признанного Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.

22:19 Кудерметова проиграла Шмидловой в первом круге «Ролан Гаррос» Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции.

22:15 Джокович — о публичной поддержке сербов Косова: не буду оправдываться, сделал бы это снова Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё послание на камере после победы в первом круге турнира «Ролан Гаррос».

22:02 Посол Бжезиньский: США озабочены из-за польской комиссии по изучению влияния России Посол Соединённых Штатов в Польше Марк Бжезиньский заявил, что Вашингтон имеет озабоченность по поводу польской комиссии по изучению влияния России.

22:00 В «Локомотиве» высказались о возможном приобретении Салтыкова В пресс-службе «Локомотива» отреагировали на новость, что форвард «Крыльев Советов» Никита Салтыков продолжит карьеру в столичным клубе.

22:00 Вучич заявил, что сербские военные развёрнуты у административной границы с Косовом Вооружённые силы Сербии развёрнуты у административной границы с частично признанным Косовом. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

21:49 Тен Хаг: де Хеа останется в МЮ, но он не всегда будет основным вратарём Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал будущее голкипера Давида де Хеа в английском клубе.

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21:27 Байден назвал подготовку военных священной обязанностью американцев Президент США Джо Байден заявил, что у американцев есть только одна по-настоящему священная обязанность — подготавливать своих военных и заботиться о них и их семьях.

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21:19 СЦКК ДНР: ВС Украины выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку ВС Украины выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.

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21:04 Мирный житель погиб при обстреле Михайловки в Запорожской области со стороны ВСУ Один мирный житель погиб, ещё один ранен в результате обстрела Михайловки в Запорожской области со стороны ВС Украины.

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20:51 Защитник «Пари НН» Александров: есть 100% уверенность, что не вылетим из РПЛ Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров высказался о шансах нижегородского клуба остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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20:28 В поликлинике Рузской больницы появился новый рентгеновский аппарат В поликлинике Рузской больницы в Московской области появился новый рентгеновский аппарат. Он отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой.

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