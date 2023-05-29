Bloomberg: в преддверии выборов польские власти проверят лидера оппозиции на предмет российского влияния

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комитета для расследования российского влияния в стране в период с 2007-го по 2022 год, сообщает Bloomberg. В частности, это расследование затронет бывшего премьера Дональда Туска, которого лидер правящей партии Ярослав Качиньский в течение многих лет обвинял в «терпимости к российскому влиянию», говорится в статье.
За пять месяцев до напряжённых выборов правящая партия Польши «Право и справедливость» получила зелёный свет на расследование в отношении лидера оппозиции Дональда Туска, сообщает Bloomberg.
Президент Анджей Дуда в понедельник подписал закон о создании группы, предназначенной для расследования влияния России в Польше в период с 2007-го по 2022 год.
Как напоминает издание, Ярослав Качиньский, лидер правящей партии «Право и справедливость», в течение многих лет обвинял Туска в терпимости к российскому влиянию во время пребывания последнего на посту премьер-министра.
«Общество должно сформировать мнение о действиях представителей, которых оно выбирает на всеобщих выборах», — сказал Дуда журналистам.
Он добавил, что влияние России в Польше является фактом и нуждается в объяснении.
Этот шаг польских властей, как отмечается в статье, станет центральным вопросом предвыборной кампании, которая должна завершиться намеченным на осень голосованием. И «Право и справедливость» по результатам этих выборов рискует потерять контроль над властью.
При этом текущее правительство обвиняет Россию во всём: от распространения дезинформации до высокой инфляции, пишет издание.
Планы по созданию комитета с беспрецедентными полномочиями были встречены резкой критикой. Всё потому, что у этого комитета будет возможность запрещать чиновникам занимать государственные должности.
Из-за сомнений части населения в соответствии этого закона польской конституции Дуда заявил, что обратится в главный судебный орган страны, чтобы тот изучил данный документ.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипотношений между государствами и провести обмен послами. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии египетского президента Ахмед Фахми.
Два истребителя ВВС Израиля выпустили шесть авиабомб по окрестностям Дамаска в Сирии, пострадавших нет. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
В НАТО подтвердили сообщения о том, что представители контингента KFOR в частично признанном Косове получили ранения из-за столкновений на севере края. В альянсе при этом утверждают, что произошли «неспровоцированные нападения».
Специалисты «НДВ Супермаркет Недвижимости» провели исследование и выяснили, почему россияне отдают предпочтение квартирам в новых домах и что заставляет их отказываться от приобретения объектов на вторичном рынке.
Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Татарстана Ильгизар Бариев заявил, что этим летом дети из новых регионов России смогут отдохнуть в оздоровительном лагере «Саулык» в Набережных Челнах.
Аналитики VSN Realty выяснили, что стоимость квартиры в новостройке бизнес-класса в столице площадью 29,9 кв. м без отделки составляет 6,96 млн рублей. На данный момент это лот с самой низкой ценой в этом сегменте недвижимости.
В компании F.A.С.С.T. (разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями) рассказали, что число попыток перехвата учётных записей пользователей в сервисах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в марте-апреле 2023 года выросло на 59% по сравнению с январём-февралём.
Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что законопроект на запрет оборота одноразового пластика рядом с Байкалом, который в настоящее время рассматривается в Госдуме, в будущем планируют расширять на другие регионы.
Елена Асеева, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР имени Насоновой, выразила мнение, что продолжительный постковидный синдром может быть причиной волчанки.
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что законопроект о запрете менять пол без медицинских показаний планируют внести в нижнюю палату парламента 29 мая.
Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что к законодателям обратились Российский союз спасателей и отечественные пожарные службы с предложением устранить неравенство сотрудников, выполняющих одни и те же задачи.
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что если квартиру сдают агенты, то у них должна быть либо доверенность, либо договор с собственником, поэтому перед тем, как вносить средства, нужно получить данные владельца.