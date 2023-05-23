Radio ZET: после эмоциональных заявлений в Польше призвали не смешивать проблему памяти о Волынской резне с помощью Украине

Сегодня добиваться силой извинений за Волынскую резню от Украины Польше не стоит, и тем более ставить в зависимость от них оказываемую помощь. Сводить отношения исключительно к истории в эпоху конфликта непозволительно, уверен замминистра иностранных дел Павел Яблонский. В беседе с Radio Zet он напоминает, что масштаб преступлений Москвы за всю историю в отношении Польши был больше, нежели со стороны Украины.

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский называет неуместными нарастающие эмоции, которые появились в ходе польско-украинского «обмена мнениями» в последние дни. Он считает, что вообще дело не должно было дойти до спора в сети между пресс-секретарём МИД Польши и послом Украины в Варшаве. Масла в огонь подлил и другой замминистра, Лукаш Ясина, который в интервью Onet сказал, что президент Зеленский должен извиниться перед Польшей за Волынь. В итоге украинский посол Василий Зварыч ответил, что любая попытка навязать президенту Украины или Украине то, что они должны делать в отношении общего прошлого, неприемлема и неудачна. Яблонский признаётся, что говорил об этом с послом, который, по его мнению, после случившегося, не должен покидать территорию Польши.

«Я бы не сказал, что здесь речь идёт о давлении… Надеюсь, что уровень понимания будет выше… Иногда звучат слова, которые не должны быть произнесены. Сама форма общения, перекидывания друг на друга, что Польша что-то говорит, а Украина что-то другое, не должна иметь место», — объясняет он в интервью Radio Zet. Замминистра также подверг небольшой критике слова официального представителя МИД, заявив, что они не были идеально сформулированы. «Если мы стремимся к тому, чтобы Волынская резня была достойно увековечена, чтобы она стала элементом наследия в том виде, в каком она должна быть, то надо как можно меньше эмоций и как можно больше работы», — отрезал он.

По его словам, вынужденные извинения от Украины были бы не так ценны — их необходимо добиться в результате процесса понимания, образования и на основании правды. Он надеется на то, что слово «простите» однажды прозвучит, но крики с такими требованиями явно не решат вопрос. «Это то, над чем мы будем работать», — подчеркнул Яблонский.

Одновременно он указал на то, что, хотя вопрос Волынской резни по-прежнему остаётся одним из приоритетов правительства на украинском направлении, его нельзя ставить в зависимость от помощи Варшавы в адрес Киева. «Мы не находимся в той ситуации, когда было бы уместно ставить Украине ультиматум», — отмечает замминистра. «Безопасность сегодня намного важнее. Лица, сводящие польско-украинские отношения только к истории, зачастую замалчивают то, что масштаб российских преступлений против Польши был ещё больше», — объяснил он.

Требования в адрес Польши председателя российской Госдумы Вячеслава Володина выплатить $750 млрд в качестве компенсации за освобождение от фашистской оккупации он называет бредом, который недостоин официального ответа с польской стороны. «Россия заплатит за то, что она совершила на Украине. Не Польша», — предупреждает Яблонский. По его словам, эта сумма будет в разы больше.

«Я ожидаю самого худшего со стороны России… Скорее всего, будут очень резкие слова. Возможно, они даже увеличат сумму. Может быть, даже в десять раз», — рассуждает он. В беседе он признал, что на настоящий момент в целом в мире заморожено около $300 млрд российских резервов и активов и эти средства должны быть направлены на помощь Украине, на её восстановление, на помощь странам, которые оказывают ей поддержку. «Именно так и случится», — добавил Яблонский. Одновременно он считает, что Польша не может претендовать на Калининградскую область, потому что она — та страна, которая не оспаривает международно признанные границы.