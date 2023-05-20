«В Кремле рискуют умереть со смеху»: экс-премьер Польши упрекает власти страны в полной некомпетентности

Пытаясь скрыть факт падения российской ракеты, Польша в очередной раз выставила себя на посмешище, особенно это вызвало улыбку в Москве, считает бывший премьер-министр страны Лешек Миллер. В интервью Polskie Radio он также отметил, что радостно передавая заоблачное количество военной техники соседнему Киеву, Анджей Дуда, кажется, забыл, что он вообще-то президент Польши, а не Украины.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер уверен, что главный виновник высмеивания Польши на международной арене — это министр национальной обороны Мариуш Блащак. «То, что происходит, в Кремле вызывает только смех. Это для них опасно, потому что они могут помереть со смеху, наблюдая за событиями в Польше», — заявил он в интервью Radio Zet.

«Скорее всего, с белорусского направления прилетает российская ракета, неизвестно, вооружена ли она, её длина более 6 метров, её сложно не заметить. Самолёты взлетают и теряют с ней связь, потом к делу приступают вертолёты и войска территориальной обороны, но они не в состоянии её найти. Потом поиски прекращаются, принимается политическое решение не искать её, потому что ситуация может разрешиться сама собой», — иронизирует Миллер.

Объяснения Бюро национальной безопасности о том, что ракету не удалось распознать ввиду плохих погодных условий, он сравнивает с сообщением о дорожной ситуации и предупреждением для водителей, что нужно соблюдать осторожность, особенно передвигаясь по лесу. «ПВО не может быть чувствительным к погодным условиям», — подчёркивает экс-глава польского правительства. По его мнению, эта ситуация обнажает реальное состояние ПВО Польши и вызывает самый большой скандал и конфликт между гражданским надзором за армией и самой армией, объясняет он.

«Эта информация незамедлительно поступила к президенту, премьер-министру и к господину Качиньскому. Ко всем... Глава Министерства национальной обороны и его политические друзья приняли решение скрыть этот факт от общественности», — рассказывает он. По его оценкам, было принято решение замять этот факт и дождаться какого-нибудь счастливого финала. «На протяжении месяцев это удавалось, но потом амазонка, которая, поспешно проезжая лесные чащи, обнаружила эту ракету — и дело провалилось», — рассказывает он.

В беседе Миллер обращает внимание на то, что официально Брюссель этим не занимался, но если он решит взяться за это дело, то Польша в очередной раз будет выставлена на посмешище.

По его оценкам, на сегодняшний день в правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) напряжения возникают не только на линии президент — министр обороны. «Всё указывает на то, что в этом улье ПиС все борются со всеми... но есть только один король — Ярослав Качиньский. Но всему своё время», — констатирует он.

Бывший премьер Польши воспользовался возможностью и посоветовал министру национальной обороны Мариушу Блащаку ликвидировать все конюшни и точки проката лошадей. «…тогда у него будет одной проблемой меньше, потому что меньше конюшен означает большую безопасность для Польши», — подколол он.

Миллер согласен с тем, что сильное вооружение Украины с польской стороны — это хорошо, но только если это не приводит к одновременному разоружению Польши. «Если я вижу президента Дуду, который радостно объявляет, что мы передали почти 300 танков, все МиГи, то я думаю про себя: Боже милостивый, почему президент радуется тому, что разоружает Польшу?» — задаётся вопросом Мюллер. У него нет сомнений в том, что Анджей Дуда не должен забывать, что он президент Польши, а не президент Украины. «Если Польшу разоружают, кто должен позаботиться о том, чтобы было иначе?» — добавляет он.

В интервью он также считает, что победителем в украинском конфликте может стать не Россия и не Украина, а именно Китай. Это неизбежно произойдёт, в случае если Запад, а особенно США, Украина и Россия возложат на него роль посредника.