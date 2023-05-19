Gazeta Wyborcza: польские националисты прогнали украинцев с главной площади Кракова

С прошлого года украинцы появляются на главной площади Кракова два раза в день. Они поют гимн своей страны и напоминают, что на их родине идёт вооружённый конфликт. Как пишет Gazeta Wyborcza, это не нравится польским националистам, которые уже несколько дней подряд их прогоняют. Активисты объясняют, что украинцы протестовали в этом месте уже более 800 раз, поэтому было бы неплохо, если бы они «пели где-нибудь в другом месте».

Украинцы появляются на главной площади Кракова два раза в день. Они поют гимн своей страны и напоминают, что на их родине идёт вооружённый конфликт. Однако, как пишет Gazeta Wyborcza, уже несколько дней подряд их прогоняют польские националисты.

Как отмечает издание, всё началось с небольших зацепок со стороны отдельных лиц. А потом они начали приходить целой группой с большими бело-красными флагами и баннерами с лозунгами о Волынской резне и блокировать доступ к памятнику Адаму Мицкевичу на главной площади Кракова.

11 мая к памятнику пришла группа более десяти человек с польскими флагами в руках. Более часа они кричали о необходимости «защищать памятник», о том, что продолжающийся на Украине конфликт, по сути, — не конфликт украинцев, а столкновение США и России, в которой украинцы не играют роли. Также звучали лозунги «Польша — только для поляков» и «Мы не стоим под их памятниками».

«Мы должны показать, что памятник нашему писателю принадлежит полякам. Мы не отдадим своих святых мест и прекратим оккупацию сердца Кракова иноземцами! Остановим продолжающуюся украинизацию нашей страны, поддержанную антипольским варшавским правительством! Слава великой Польше», — говорится в заявлении движения «16 постулатов», опубликованном в социальных сетях.

Активисты объясняют, что памятник Адаму Мицкевичу является символом для поляков, а украинцы протестовали под ним уже более 800 раз.

«Это слишком много. Пусть поют где-нибудь в другом месте», — говорят они.

Как напоминает издание, это не первый случай, когда движение «16 постулатов» пытается прекратить собрания украинцев. Как стало известно, националисты в феврале, а затем в апреле направили обращения мэру Яцеку Майхровскому по этому вопросу, однако они не были квалифицированы как петиции. Националисты на собраниях у памятника также наклеивали «бандеровские наклейки» на оборудование украинцев, в том числе на банку с деньгами, которые собираются для семей убитых солдат на фронте.