Спустя 33 года после распада СССР символы русского господства над Польшей продолжают занимать место не только в городах и на кладбищах, но и в самом центре Варшавы. Сталинская высотка Дворец культуры и науки служит тому наглядным примером, утверждает журналист Михал Рахонь. В издании Niezalezna он пишет об исторической травме «изнасилованной» Польши, которой до сих пор сложно оправиться от своего прошлого.

«Местные органы власти, так гордящиеся своей эффективностью, почему-то не в состоянии справиться с задачами, особенно когда речь заходит о посткоммунистическом мусоре», — пишет на портале Niezalezna журналист Михал Рахонь. Он рассказывает, что в настоящий момент Институт национальной памяти полностью финансирует снос советских памятников благодарности на всей территории Польши.

Автор напоминает, что на прошлой неделе был «свергнут» ещё один «агитационный объект» в польском городе Глубчице, который увековечивал поход Красной армии на Запад. Глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил на пресс-конференции, что такие объекты должны исчезнуть, потому что они неисторичны. «Не было героев Красной армии и не было освобождения, как до сих пор называют преступную деятельность русских бандитов в Польше», — заявляет журналист. «Спустя 33 года после распада СССР символы русского господства над Польшей всё ещё стоят и загрязняют пространство городов и деревень на территории всей Польши, и прежде всего они загрязняют нашу память», — добавил он.

По его словам, эти памятники до сих пор выступают в качестве предлога для проведения политических операций Российской Федерацией. И так было с самого начала так называемой трансформации коммунизма в посткоммунизм на территории всей бывшей «империи зла». Он обращает внимание на то, что для Москвы любая попытка расправы с этим «имперским мусором» становится спусковым крючком для агрессивных действий. Рахонь приводит пример Эстонии, которая за свою инициативу была подвергнута гибридной атаке.

В Польше, в свою очередь, такие места были предметом провокаций. Он напоминает о пробеге «Ночных волков» по следам сменяющих друг друга Красных звёзд, которые «пугали» прохожих в польском городе Пененжно, в Варшаве, и, наконец, в самом Берлине. «До сих пор любые действия, направленные на снос, демонтаж или взрыв этих кнопок советского империализма, вызывают реакцию со стороны аппарата безопасности России. Ликвидация объекта в городе Глубчице не стала в этом плане исключением», — отмечает журналист.

По его оценкам, «ритуальные вопли» Кремля совсем нельзя приравнивать к эмоциональной реакции. Более того, они не имеют ничего общего с исторической памятью или увековечиванием погибших, потому что памятники благодарности, которые он называет «объектами российской пропаганды», ложатся в основу концепции русского мира. «Согласно ей российская сфера влияния распространяется на все места, куда за всю историю вторгалась варварская орда советских воров и насильников», — подчёркивает он.

Журналист уверен, что все советские объекты должны исчезнуть из польского общественного пространства. «И те, что сегодня господствуют на кладбищах в польских городах (что, к сожалению, до сих пор не позволяет закон), и тот, что гордо возвышается в центре Варшавы над современными небоскрёбами как угрызение совести страны, много лет назад изнасилованной СССР и всё ещё неспособной справиться с этим», — зявляет Рахонь, имея в виду Дворец культуры и науки в польской столице.