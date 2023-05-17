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Polsat News: по примеру Польши — в Латвии задумались о возвращении Калининграду исторического названия

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вслед за решением Польши дать новое официальное название российскому городу Калининграду, Латвия также обратилась к истории и стала задумываться о его переименовании. Только пока непонятно, будет ли она называть его на немецкий манер Кёнигсбергом или сделает выбор в пользу прибалтийского варианта Каралаучи, сообщает Polsat News.
Polsat News: по примеру Польши — в Латвии задумались о возвращении Калининграду исторического названия
АР

Рига идёт по следам Варшавы, которая недавно переименовала город Калининград и Калининградскую область, сообщает Polsat News.

Портал рассказал, что Экспертная комиссия по латышскому языку при Центре государственного языка решила, что вместо настоящего названия города Калининграда лучше использовать исторический немецкий термин Кёнигсберг или вовсе прибалтийскую версию —  Каралаучи. Латышские лингвисты ссылаются на пример соседской Польши, где совсем недавно Калининград получил новое официальное название — Крулевец.
 
Возвращения «исторического» названия добиваются также депутаты от Консервативной партии Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене, которые направили своё обращение по этому делу в языковую комиссию.
 
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