«Не Калининград, а Крулевец»: в Польше подсчитают стоимость «переименования» российского города

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши порекомендовала полякам больше не употреблять слово Калининград, а сделать выбор в пользу польского названия города Крулевец. Приграничное воеводство немедленно начало инвентаризацию информационных табличек, чтобы оценить сроки и бюджет этой инициативы, сообщает TVP Info.

Ольштынское отделение Главного управления национальных дорог и автомагистралей незамедлительно отреагировало на рекомендацию Комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польши относительно использования названия Крулевец вместо Калининграда и предприняло соответствующие шаги, пишет TVP Info. «Мы немедленно приступили к инвентаризации указателей направления на национальной дорожной сети, которая находится под нашим управлением. Это нацелено на оценку стоимости возможной замены табличек», — заявил пресс-секретарь отделения Кароль Гленбоцкий.

TVP Info обращает внимание на то, что только Варминско-Мазурское воеводство имеет автомобильные пограничные переходы с Россией и на дорожных информационных табличках появляется как название Калининград, так и Калининградская область, особенно на национальной дороге 51 в направлении пограничного перехода в Безледах. Пока что сложно указать стоимость и сроки замены табличек

Более того, название Калининград и Калининградская область появляются также во многих туристических брошюрах и на картах, особенно в приграничных районах, таких как гмина Бранево. «В нашем регионе люди, особенно пожилые люди Вармии, годами говорят «Крулевец» или «Крулевеская область». Так или иначе, люди имеют доступ к информации и знают об этом изменении. Материалы с названием Калининград теперь не будут намеренно уничтожаться, новые названия будут появляться в последующих изданиях этих материалов», — сказал староста гмины Бранево Якуб Борнус.

Пресс-секретарь Варминско-Мазурской пограничной службы Мирослава Александрович заявила, что решение Комитета по стандартизации географических названий за пределами Польши не станет для них проблемой.

Портал напоминает, что в ходе апрельского заседания Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала жителям страны использовать для Калининграда исключительно польское название Крулевец. Закон был принят 9 мая и сразу вступил в силу.