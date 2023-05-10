Interia: полякам рекомендуют переименовать Калининград в Крулевец
Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала жителям страны использовать польское название «Крулевец» для Калининграда. Как пишет Interia, в комиссии утверждают, что город был назван «искусственно».
«Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша, действующая при Главном геодезисте страны, на своем 125-м заседании приняла решение о том, что для города Калининграда рекомендуется использовать только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать на польском языке название Калининград, — сообщила Комиссия.
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