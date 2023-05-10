Interia: полякам рекомендуют переименовать Калининград в Крулевец

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала жителям страны использовать для Калининграда польское название «Крулевец». Как передаёт Interia, в ведомстве считают, что «нынешним русским названием город окрестили искусственно и данное название не связано ни с городом, ни с регионом».

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала жителям страны использовать польское название «Крулевец» для Калининграда. Как пишет Interia, в комиссии утверждают, что город был назван «искусственно».

«Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша, действующая при Главном геодезисте страны, на своем 125-м заседании приняла решение о том, что для города Калининграда рекомендуется использовать только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать на польском языке название Калининград, — сообщила Комиссия.

В своём коммюнике Комиссия также указала, что для административной единицы, в составе которой находится данный город, рекомендуется использовать польское название Крулевецкая область и не рекомендуется на польском языке использовать название Калининградская область. Комиссия объявила, что изменение вступит в силу со дня его объявления, то есть с 9 мая 2023 года.

Комиссия приняла во внимание, что город, в настоящее время носящий российское название Калининград, известен в Польше под традиционным названием Крулевец, а также то, что «нынешним русским названием город окрестили искусственно и данное название не связано ни с городом, ни с регионом». Комиссия также оценила: то, что город, расположенный недалеко от польских границ, назван именем М. И. Калинина, который является преступником, ответственным, в частности, за принятие решения «о массовом убийстве польских граждан, воспринимается в Польше в эмоциональном, негативном ключе».

Кроме того, в сообщении сказано, что события, связанные с конфликтом на Украине, навязывание так называемого русского мира, а также ведение Россией информационной войны, заставляют иначе взглянуть на проблему навязанных имён, вызывающих большие споры и не встречающих в Польше одобрения.

«Каждое государство имеет право использовать в своём языке традиционные названия, составляющие его культурное наследие, и его нельзя принуждать использовать в своём языке неприемлемые имена», — отмечается в сообщении.