Сохранить целостность Украины — задача номер один польской политики, но для этого вовсе не нужно быть главным загонщиком России и бежать впереди США, уверен главред Do Rzeczy Павел Лисицкий. В интервью Radio WNET он назвал поведение Польши опасным и подчеркнул, что на сегодня совершенно не ясно, кто победит в украинском конфликте.

Главный редактор Do Rzeczy Павел Лисицкий заявил в эфире Radio WNET, что ещё только предстоит узнать, кто в итоге победит в конфликте на Украине, который длится очень долго и не стремится к завершению. По его словам, очень сложно иметь собственное мнение по этому вопросу, так как до Польши доходит лишь скудная информация о реальном ходе боевых действий. Он указывает на то, что пропагандистская война ведётся с самого начала конфликта, и поэтому каждая из сторон, непосредственно вовлечённых в него, предоставляет информацию, которая выгодна именно ей. Такое положение дел безусловно мешает проведению анализа на основе фактов, а не пропаганды.

«Весь этот рассказ о российской мощи оказался неправдой», — сказал Лисицкий. «Но, с другой стороны, мы имеем пропаганду о том, что Россия вот-вот развалится, что армия слаба, что идут постоянные внутренние сражения, что оружие, боеприпасы и прочее скоро закончится», — подчеркнул Лисицкий. В беседе он признал, что в такой ситуации все оказались заложниками пропагандистской войны.

Публицист не исключает, что украинский конфликт может длиться очень долго. «Война будет продолжаться до тех пор, пока Украина получает поставки оружия и денег с Запада. На данный момент Украина полностью подключена к капельнице с Запада... Пока в этом активное участие принимают американцы, я не думаю, что у нас будет какая-то развязка», — добавил Лисицкий. Он обращает внимание на то, что существует риск бесконечного конфликта или конфликта наподобие палестинского и сирийского.

По его мнению, Польша должна преследовать цель сохранения целостности Украины. Одновременно Лисицкий подчеркнул, что Польше следует проводить политику, аналогичную политике самой важной страны НАТО, то есть США, но вместе с тем она не должна забегать вперёд США и выступать в качестве главного загонщика России, ведь это очень опасно.