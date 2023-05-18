Это опасно: главред Do Rzeczy предостерёг Польшу от попытки стать «главным загонщиком России»
Главный редактор Do Rzeczy Павел Лисицкий заявил в эфире Radio WNET, что ещё только предстоит узнать, кто в итоге победит в конфликте на Украине, который длится очень долго и не стремится к завершению. По его словам, очень сложно иметь собственное мнение по этому вопросу, так как до Польши доходит лишь скудная информация о реальном ходе боевых действий. Он указывает на то, что пропагандистская война ведётся с самого начала конфликта, и поэтому каждая из сторон, непосредственно вовлечённых в него, предоставляет информацию, которая выгодна именно ей. Такое положение дел безусловно мешает проведению анализа на основе фактов, а не пропаганды.
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