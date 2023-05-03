Польский экономист: за «неприкосновенность» украинских беженцев нам ещё долго придётся расплачиваться

Сегодня стать патриотом Польши легко, достаточно лишь закрыть глаза на проблему украинской миграции и ни в коем случае не говорить о проблемах, с ней связанных, полагает польский экономист Артур Бартошевич. Он подвергает жёсткой критике позицию польских властей, которые решили, что все приехавшие украинцы — замечательные люди, которые не совершают преступлений, пишет Najwyzszy Czas.

Польский экономист Артур Бартошевич рассказывает о многочисленных проблемах и рисках для Польши, связанных с украинской миграцией. «Мы имеем дело с неким раболепным механизмом, который был создан в отношении польской экономики, польской политической элиты, где вся польская элита, независимо от взглядов, подписалась под тем, что всё украинское крайне важно, безопасно и неприкосновенно», — объяснил эксперт. «Я многократно говорил в СМИ, что через Польшу проехали 8—9 миллионов не только замечательных людей — потому что такой был посыл, — но проехали и воры, бандиты, контрабандисты, мафиози», — подчеркнул он.

В интервью эксперт обратил внимание на то, что ещё до конфликта Украина была полностью разорена. По его словам, если бы она была такой замечательной страной с такой же замечательной экономикой и людьми, стоящими у руля власти, то украинское общество выглядело бы кардинально иначе. Бартошевич уверен, что на Украине не существовало возможностей развития, то есть прогрессировали лишь те украинцы, которые превращались в россиян. Он указал на отсутствие сильной научной отрасли и плачевный уровень образования. Эксперт также не исключает, что очень многие дипломы, которые украинцы привезли с собой в Польшу, были просто-напросто «куплены на рынке». Следовательно, с последствиями этой украинской реальности полякам ещё предстоит столкнуться.

«Закрывать глаза на проблему стало определённой стратегией, быть патриотом в Польше, в политическом измерении… Указывать на то, что что-то представляет из себя проблему, стало очень опасно», — объяснил он.

В беседе Бартошевич также отметил, что никакой статистики полиции о преступлениях, изнасилованиях со стороны приехавших украинцев просто-напросто нет. У него есть сомнения, что сегодня Польша находится в полной безопасности. «…конечно, народ, который приехал, никогда не делал ничего плохого и ничего не сделает, потому что таких сообщений не будет в СМИ, и такая информация не будет обнародована», — негодует он. По его словам, это несколько похоже на логику Швеции и западных стран, которые, вместо того чтобы указывать на настоящую причину проблемы насилия в стране, стали обвинять в этих преступлениях мигрантов.