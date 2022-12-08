GW: полякам покажут русского «Щелкунчика» под видом «украинского»

Государственные польские оперные театры исключили из своих программ «Щелкунчика» Петра Чайковского, поскольку композитор был русским, балетное искусство — одна из икон русской культуры, а она запрещена польской цензурой. Однако, как пишет Gazeta Wyborcza, всё это не значит, что «Щелкунчик» в этом году не появится на сценах — многие частные танцевальные ансамбли пользуются конъюнктурой. Организаторы внушают публике, что там танцуют в основном украинцы, но зачастую в таких труппах состоят люди разных национальностей и с разным профессиональным опытом, в основном приобретённым в России.

В этом году поляки рискуют остаться без «Щелкунчика» Петра Чайковского. Как пишет Gazeta Wyborcza, оперные театры сняли его со своих афиш из-за того, что Чайковский был русским, балетное искусство — одна из икон русской культуры, а она запрещена польской цензурой.

Как продолжает издание, государственные и муниципальные театры отказываются от солидных доходов, которые «Щелкунчик» гарантировал им каждый год. Недостатка в зрителях никогда не было, наоборот, не хватало билетов, которые расходились мгновенно. Для многих зрителей поход в театр на музыкальную сказку о рождественских чудесах был семейной традицией. Причём, это не обязательно были семьи с детьми, взрослые тоже с удовольствием наблюдали за этим представлением.

«При мысли о «Щелкунчике» у меня возникают исключительно тёплые ассоциации, в первую очередь благодаря партитуре Чайковского. Она возвела балетную музыку в ранг высшего искусства. При этом он также проник в популярную культуру, он вездесущ, его можно услышать в рождественской рекламе. Всё это становится достоянием широкой публики. Для молодёжи именно это произведение связано с первым посещением оперного театра», — рассказывает хореограф Роберт Бондара.

Варшавский Большой театр лишил своих слушателей иллюзий ещё в июне, сообщив, что вместо приключений Клары и принца, сражающихся под рождественской елкой с Мышиным Королем, они увидят «Дон Кихота» — красочный балет с малоизвестной музыкой Людвига Минкуса. Для чуть более старших зрителей театр возобновляет свой хит апреля этого года — спектакль «Дракула» с хореографией Кшиштофа Пастора с музыкой Войцеха Киляра.

Интернет взорвался жалобами и возмущёнными комментариями. Пользователям не понравилось, что театр лишает зрителей любимого развлечения. Они писали, что нельзя бороться со злом путем дискриминации.

«Война войной, но нельзя уничтожать русскую культуру. Чайковский был и остаётся вненациональным явлением», — аргументировали комментаторы.

«Так мы проявляем свою солидарность с Украиной», — пояснили в театре.

Такое же решение принял в октябре Большой театр в Познани. Познаньская Gazeta Wyborcza писала о недовольстве детей и родителей. «Щелкунчика» также отменила Быдгощ (Опера Новая) и Вроцлавская Опера, в репертуаре которой был спектакль, объединяющий Чайковского с Диккенсом. Официальной причиной этих решений является спецоперация, которую ведёт Россия. Но это убеждает не всех.

«Я понимаю необходимость солидарности с украинским народом, я могу понять нынешнее отвращение некоторых людей ко всему русскому. Однако отказ от исполнения русской музыки, в том числе балетной, кажется мне слишком надуманным. Отказ от исполнения произведений современников, которым в Россию пойдут гонорары, я поддерживаю, отказ от произведений, прославляющих державность России, могу понять, но при чём тут Чайковский со своими балетами? Кроме того, два из них были созданы по мотивам немецких сказок, а «Спящая красавица» — по мотивам французской сказки», — говорит балетный критик и ведущая блога Катажина Гардзина.

Однако, отмечает издание, всё это не значит, что «Щелкунчик» в этом году не появится на польских сценах — это касается только сцен государственных и местных учреждений культуры, которые решили не играть его силами своих коллективов. Другое дело частные танцевальные ансамбли, которые пользуются конъюнктурой.

Календарь выглядит так: балетная труппа под названием Ukrainian Classical Ballet выступает с «Щелкунчиком» в Зелена-Гуре (9 декабря), Royal Lviv Ballet в Гожуве-Велькопольском (18 декабря). Выступят в стране и другие частные компании. Часто в таких труппах танцуют люди разных национальностей и с разным профессиональным опытом, зачастую приобретённым в России.

«Совесть зрителей организаторы усыпляют названиями ансамблей, внушающими публике, что там танцуют в основном украинцы. А коль скоро они не против исполнять русский репертуар, то пусть выступают. Зрители покупают билеты стоимостью минимум 100 злотых», — заключает автор материала.