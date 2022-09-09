Китайский язык, тушёнка и квас — Global Times о росте ввзаимного притяжения народов России и Китая

Как показывают недавние опросы общественного мнения в России, более чем половина россиян считает Китай ближайшим другом своей страны. Это также способствует растущему интересу среди россиян к изучению китайского языка и развитию других сфер сотрудничества. В то время как среди китайцев набирает всё большую популярность русская еда и другие товары из России, сообщает Global Times.

Повышенный интерес к изучению китайского языка, бум китайского производства, горячая распродажа российских деликатесов — всё это и многое другое показывает, что отношения между россиянами и китайцами продолжают укрепляться в самых разных сферах жизни, параллельно с укреплением стратегических связей на государственном уровне, пишет Global Times. Последние опросы показывают, что более половины россиян считают Китай ближайшим другом, при этом энтузиазм в изучении китайского языка также растёт, отмечается в статье.



Около 55% россиян считают, что Россия поддерживает сейчас самые тесные связи с Китаем, который занимает первое место в рейтинге международных отношений — об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), крупнейшим в стране государственным учреждением по изучению общественного мнения. В то же время около 76% респондентов ответили, что видят в США главного противника России в контексте текущих геополитических реалий.



Наблюдатели также отмечают, что Китай и Россия продолжают активно укреплять свои дружеские отношения и играют важную роль в поддержании глобального развития на фоне таких серьёзных мировых проблем, как пандемия COVID-19, эскалация глобальных конфликтов и нехватка энергоресурсов. Позитивное влияние этого сотрудничества распространяется на разные сферы. Президент России Владимир Путин также приветствовал укрепление двусторонних отношений с Китаем как модель эффективного межгосударственного сотрудничества XXI века, говорится в статье.



Растущий интерес россиян к Китаю отражается и в их стремлении изучать китайский язык, пишет Global Times. «Изучение китайского языка становится всё более популярным среди российских студентов, предпочитающих выбирать его в качестве первого или второго иностранного языка», — рассказала в интервью Александра, которая начала изучать китайский язык восемь лет назад. По её словам, её очень заинтересовала «многовековая история и глубокая культура Китая». Поэтому она подала заявку на обучение в Китае, после чего смогла успешно закончить Пекинский университет.



Ещё в 2019 году китайский язык был официально включён в программу выпускных экзаменов в России, и количество человек, которые выбирают этот предмет для экзамена, также увеличивается из года в год, отмечается в статье. Спрос на услуги преподавателей для обучения китайскому языку также постоянно растёт, поскольку всё больше российских студентов готовятся к поступлению в китайские вузы. Об этом рассказал в интервью Global Times Михаил Паршин, возглавляющий China Campus Network Russia — российское представительство ассоциации ведущих университетов Китая.



О росте интереса к китайскому языку свидетельствуют и результаты исследования, проведённого на российской платформе Avito Services, где можно найти и подобрать исполнителей для оказания различных услуг. Согласно этому исследованию, спрос на услуги репетиторов по китайскому языку в Москве вырос на 138%, говорится в статье. При этом средняя стоимость одного урока в Москве составляет 900 рублей (около $15), в то время как занятия с носителем китайского языка оцениваются уже дороже — от 1200 рублей в час, по данным Avito.



Китаец Чэнь Цзэн, который много лет учился и жил в России, также рассказал в интервью Global Times, что ощутил изменение отношения к китайцам в лучшую сторону. «Десять лет назад у многих россиян было негативное впечатление о Китае из-за отсталых и расистских стереотипов, представленных в западных нарративах, будто бы китайцы едят собачье мясо, или что китайцы очень нецивилизованные. Но сейчас вы редко сможете услышать, чтобы русские говорили что-то негативное о Китае», — подчеркнул он.



Чэнь отметил, что сейчас россияне воспринимают китайцев очень дружелюбно. По его словам, популярность китайских ресторанов в России в последние годы также резко возросла. Кроме того, многие российские семьи среднего класса стали нанимать китайских нянь, которые также могут помочь детям практиковать китайский язык, рассказал он. По его мнению, такое потепление отношений было вызвано более активным двусторонним культурным обменом, а также объективным изображением Китая в российских СМИ.



44-летний китайский фермер Дун Дэшэн, который живёт недалеко от российской границы в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, также рассказал, что он ощущает заметное потепление двусторонних отношений. Предки Дуна, который прославился в интернете как «дядя Петров», происходили из приграничной русской деревни Поярково. Его прадедушка и прабабушка пересекли замерзшую реку Хэйлунцзян на санях со своими двумя детьми в 1926 году в поисках лучшей жизни после тяжёлого периода гражданской войны и поселились в уезде Сюнькэ провинции Хэйлунцзян, поясняется в статье.



По словам Дуна, в прежние времена, когда контакты между жителями Китая и России были относительно редкими, его семья не хотела много говорить о своей идентичности. Но в последние годы отношения между этими двумя народами углубляются и становятся теплее, поэтому его онлайн-трансляции с рассказами о необычной истории своей семьи становятся всё более популярными.



«Почти каждый день к моим онлайн-трансляциям подключаются люди, которые расспрашивают меня о моём русском происхождении, русской культуре и ситуации на китайско-российской границе», — рассказал в интервью Global Times Дун, который смог собрать в соцсетях уже более 2,3 млн подписчиков. Он также начал активно рекламировать и продавать китайским пользователям высококачественные российские товары, сообщается в статье.



Онлайн-продажи, которые были организованы в Национальном павильоне России в начале этого года, также продемонстрировали большой интерес китайцев к российским продуктам питания. Всего за три дня общая сумма этих продаж составила более 5 млн юаней (около $0,72 млн). Такой интерес китайских интернет-пользователей к русской еде свидетельствует о постоянном росте популярности российских товаров и российской культуры среди китайской публики, подчёркивается в статье.



В частности, для многих пекинцев посещение знаменитого ресторана «Москва», расположенного перед Пекинским выставочным залом, стало делом чести, пишет Global Times. В целом в китайской столице сейчас работают десятки русских ресторанов, которые предлагают посетителям борщи, русские колбаски, тушёнку и квас. В некоторых также представлены тематические российские танцевальные шоу, сообщается в статье.



Российская еда, особенно закуски, благодаря онлайн-магазинам уже проникла и в обычные китайские дома. Шоколад «Алёнка» и конфеты «Крокант» уже хорошо известны местным сладкоежкам. А рядом с парком Житань в самом центре Пекина находится несколько супермаркетов, в которых продаются российские товары и продукты питания. Особой популярностью у покупателей пользуются рулеты со сливками, медовики и русский шоколад, поясняет Global Times.



«По сравнению с другими импортными продуктами питания, российские продукты дешевле, но при этом отличаются высоким качеством», — рассказала в интервью Global Times Джилл из восточнокитайской провинции Шаньдун, которая также является поклонницей русских закусок. Она отметила, что китайские потребители уверены в хорошем качестве российской еды, особенно в отношении молочных продуктов и мяса.



Многие российские супермаркеты в Китае остаются открытыми 24 часа в сутки и покупатели приезжают туда из самых разных районов, говорится в статье. По сообщениям российских СМИ, товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году достигает около $170 млрд, что превышает предыдущий рекордный показатель 2021 года, составивший более $140 млрд.



В Хэйхэ, приграничном городе в провинции Хэйлунцзян, в июне этого года был официально открыт для движения трансграничный автомобильный мост, по которому можно приехать в Благовещенск. Это стало новым важным каналом связи между двумя странами, пишет Global Times.



Помимо еды, всё больше китайцев хотят лично познакомиться и с русской культурой, отмечается в статье. Это заметно и по росту количества поситетелей различных объектов, в которых представлено наследие русской культуры в Китае. По сообщению информационного агентства Синьхуа, численность проживающего в Китае русскоязычного этническое меньшинства сейчас составляет около 15 тыс. человек.



Что касается России, то наряду с изучением китайского языка здесь всё большую популярность прибретают китайская еда, чайная культура, а также китайские боевые искусства, традиционная китайская медицина и даже фэн-шуй. Всё больше россиян пользуются сотовыми телефонами китайского производства, не говоря уже о таких товарах, как одежда и обувь, привозимые из Китая по доступным ценам.



Кроме того, в Россию сейчас приезжает всё больше высокообразованных и высококвалифицированных китайских специалистов, рассказал в интервью Global Times Чжу Юкэ, исполнительный директор российского представительства Федерации китайской молодёжи за рубежом. Дружеские связи между двумя странами продолжают углубляться, и этому способствует развитие двустороннего туризма, отмечается в статье. И чем больше рядовые россияне и китайцы будут узнавать друг о друге, тем больше это поможет дальнейшему развитию отношений, уверены аналитики.