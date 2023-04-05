Polskie Radio: Дуда еле сдержал слёзы и назвал Зеленского особенным после его слов о будущем Украины и Польши без границ

В первые дни конфликта поляки безоговорочно открыли двери своих домов для украинцев и тем самым положили начало эпохе наилучших отношений между двумя странами в истории, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Во время своего визита в Варшаву он подчеркнул, что сделает всё возможное, чтобы в будущем Польшу и Украину больше не разделяли ни политические, ни экономические и особенно — исторические границы, сообщает Polskie Radio.
Президент Польши Анджей Дуда наградил орденом Белого Орла своего украинского коллегу Владимира Зеленского, который находится с официальным визитом вместе с супругой в Варшаве. Украинский лидер принял этот орден в качестве награды для всего украинского народа и отважных защитников Украины, сообщает Polskie Radio. «Я хотел бы выразить благодарность президенту Польши, правительству, парламенту и всем полякам за этот путь, который мы прошли вместе. Это большой вызов для нас, и мы очень ценим вашу поддержку», — сказал Зеленский.
Особенно украинский президент поблагодарил самого Анджея Дуду. «Я лично хочу поблагодарить моего друга Анджея за тёплые отношения между нами и между нашими странами. Я думаю, что никогда в истории не было таких тёплых и близких отношений между Польшей и Украиной. Сегодня на таком фундаменте строятся наши взаимоотношения и отношения двух наших дружественных народов», — добавил он.
Зеленский также поблагодарил поляков от имени украинцев за то, что они принимают их в своих домах и оказывают им помощь. По его словам, это особенно чувствовалось в первые недели конфликта, когда приграничные города и деревни открыли нараспашку свои двери для украинцев. «Я уверен в том, что это положило начало тому времени, когда между Польшей и Украиной больше не будет политических, экономических и, главное, исторических границ. Мы сделаем всё для этого, во имя наших народов. Однако для этого мы должны сначала одержать победу», — подчеркнул он.
В свою очередь, президент Польши назвал украинского коллегу особенным. «Сложно сдержать слёзы, смотря на то, как ты служишь Родине. Ты не бросил ни Украину, ни своих соотечественников. Ты образцовый лидер государства и нации… Твоя позиция сегодня спасает Европу от потопа российского империализма», — отметил он.
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