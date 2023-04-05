Rzeczpospolita: вернуть не получится — польский генерал не верит в военный успех Украины и прогнозирует наступление «времени политиков»

У Украины никогда не получится создать такое военное преимущество над российской армией — в каком состоянии та бы ни была, — чтобы смочь восстановить свою территорию, уверен бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак. В интервью Rzeczpospolita он призвал не подталкивать украинцев к контрнаступлению, а скорее создать международную коалицию для переговоров.

Всё указывает на то, что приближается время, когда украинский конфликт придётся завершить. Принимая во внимание настоящие обстоятельства, скорее всего, это произойдёт политическим путём, считает бывший командующий сухопутными войсками, бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

В интервью изданию Rzeczpospolita он оценил, что завтрашний визит в Варшаву украинского лидера станет первым из многих с целью построения коалиции, которая сможет оказать ему поддержку в случае каких-либо переговоров на тему будущего Украины. «С точки зрения Зеленского, важно то, что это не тайный визит поездом в Варшаву ночью, а официальный визит президента Украины к президенту Республики Польша… Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него уже имеется поддержка в военном плане, но сейчас, когда приближается конец войны, на мой взгляд, ему нужна именно политическая поддержка», — разъяснил военный. По его мнению, после США как раз Польша — один из самых важных партнёров Украины. Важно, чтобы Зеленский понимал, что он может и впредь рассчитывать на её поддержку, и во время визитов в другие европейски столицы.

В беседе Скшипчак подчеркнул, что никаких шансов на военное разрешение конфликта просто-напросто не существует. «Ни у одной из сторон нет преимущества, имеет место стратегический тупик. Я давно об этом говорю. Некоторые пытаются говорить о наступлении, но я не знаю, о каком именно», — рассуждает он. По его оценкам, у российской стороны нет достаточно сил для проведения масштабного наступления и взятия Донбасса — она скорее переходит к стратегической оборонительной операции на севере и юге. В свою очередь, украинцы, хотя уже давно готовятся к контрнаступлению, пока ещё не не готовы к нему. «Процесс подготовки боевых подрядов к наступательной операции длится не две-три недели… Подталкивать украинцев к контрнаступлению на данный момент неоправданно, ведь они к этому просто не готовы», — отметил он.

Скшипчак пояснил, что у Украины нет такого военного потенциала, с помощью которого она могла бы отбить 20% территории, включая Крым. «Преимущество украинской армии над российской армией, чтобы отвести её со своей территории, должно быть 4:1. Украина никогда не создаст такого преимущества… Украинцы не построят такого военного преимущества над российской армией, в каком состоянии та бы ни была», — констатировал бывший замминистра обороны.

Он уверен, что военный тупик открывает «время политиков». Следовательно, в ближайшее время стоит ожидать попытки прихода к компромиссу между требованиями Зеленского во главе Украины и ожиданиями Владимира Путина. «После визита председателя КНР Путин чувствует себя в большей безопасности, потому что председатель КНР предоставил ему гарантии, что с ним ничего не случится», — оценил военный.

В интервью он также обратил внимание на то, что ключевое значение сегодня имеет не столько позиция Зеленского, сколько позиция США и Запада, где начинается волна предвыборных кампаний. «Запад медленно устаёт от этого конфликта. Электорат, который до сих пор поддерживал Украину, сейчас меньше, чем был раньше. Зеленскому предстоит пройти большое испытание, Украине тоже. Необходимо создать коалицию, фронт поддержки Украины, чтобы Украина имела весомый голос в предстоящих переговорах», — призвал генерал. Он уверен, что, если Зеленский согласится на какие-либо уступки, это будет равнозначно его концу — следовательно, теперь он ведёт игру за эту ставку.