Samnytt: Евросоюз начал судебный процесс против Венгрии из-за закона о защите детей от пропаганды ЛГБТ

Вступивший в силу в июне 2021 года закон направлен на защиту детей от ЛГБТ-пропаганды путём установления возрастных ограничений для аудитории и целевых групп, которым могут быть адресованы политические материалы грубого сексуального характера, например, о смене пола. Однако Еврокомиссия и ряд стран ЕС, которые выступают против внутриполитических решений и законодательства Венгрии, считают, что такое ограничение по возрасту противоречит правам человека, пишет Samnytt.

Судебный процесс является самым масштабным в истории Евросоюза. Между тем, спор о том, следует ли защищать детей или нет, является лишь последним эпизодом в серии внешних усилий, направленных на то, чтобы помешать венгерскому правительству проводить политику, за которую проголосовали избиратели. Новый венгерский закон подвергся критике со стороны леволиберальных активистов и правозащитных групп, а также международных наблюдательных органов за то, что он якобы дискриминирует представителей ЛГБТ-сообщества. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пошла ещё дальше, когда в публичном заявлении назвала венгерский закон о защите детей «позором», подчёркивает издание.

Консервативное правительство Венгрии, позиционирующее себя как защитник традиционных социальных ценностей, выступает решительно против судебного процесса и того, как, по его мнению, Брюссель и другие государства вмешиваются во внутренние дела страны. По мнению премьер-министра Виктора Орбана, дети в венгерских школах не должны подвергаться «гендерной пропаганде» и должны быть защищены от неё, отмечает автор статьи.

Недавно венгерское правительство опубликовало несколько причин, из-за которых Будапешт не спешит с одобрением заявки Швеции на вступление в НАТО. Одна из них заключается в том, что шведские политики «постоянно подрывают отношения с Венгрией» и не раз использовали своё политическое влияние для «нанесения ущерба венгерским интересам». Для Швеции, которая после начала украинского конфликта сделала полный разворот в вопросе о членстве в Североатлантическом альянсе, нынешний судебный процесс против Венгрии грозит дальнейшим ухудшением отношений Стокгольма с правительством Венгрии. Своими действиями скандинавы рискуют значительно отдалить перспективу ратификации своей заявки на членство в НАТО венгерским парламентом, резюмирует Samnytt.