Американские элиты отрицают реальность, в которой видны ошибки их правления, пытаясь выставить народное недовольство как коварный заговор, организованный из-за рубежа, считает редактор The American Conservative Сохраб Ахмари. Это доказывает новый документ Госдепа о «российской пропаганде», который обвиняет Россию во лжи насчёт деградации западной цивилизации. Однако, уверен Ахмари, западные «разоблачители дезинформации» сели в лужу, поскольку Путин говорит правду.

Если вдруг вы посмотрели вокруг, увидели признаки материального и культурного разложения и подумали о деградации западной цивилизации, то вы стали жертвой лживой информации, которую кремлёвская дезинформационная пропагандистская экосистема вбросила в глобальную информационную среду. Как пишет редактор The American Conservative Сохраб Ахмари, именно так выглядит «факт-лист» из документа «Пять наиболее устойчивых дезинформационных нарративов России», опубликованного на прошлой неделе Госдепом США. По мнению Ахмари, данный документ прекрасно иллюстрирует, как американские элиты отрицают реальность, в которой видны ошибки их правления, пытаясь выставить народное недовольство как коварный заговор, организованный из-за рубежа.

Как отмечает автор материала, конечно, не все пункты из «факт-листа» ошибочны. В документе подмечено, что Кремль изображает Россию как вечную жертву, обеляет преступления СССР и обвиняет западных русофобов в любой международной враждебности по отношению к Москве. Однако там же есть пункт, что Россия распространяет ложное утверждение о том, что западная цивилизация рушится и отклонилась от традиционных ценностей.

«Гибель западной цивилизации — один из старейших российских дезинформационных сюжетов: утверждения о «загнивающем Западе» документируются с XIX века. Этот дезинформационный нарратив, основанный на «ценностях», использует нечётко определённые понятия, такие как «традиции», «семейные ценности» и «духовность». Россия утверждает, что она является оплотом так называемых традиционных ценностей и гендерных ролей и служит моральным противовесом «декадентству» США и стран Запада. Например, президент Путин заявил, что Запад практически отменил понятия «мать» и «отец», заменив их на «родитель 1 и 2», а министр иностранных дел Лавров написал, что западных детей «начинают учить в школе, что Иисус Христос был бисексуалом», — цитирует выдежку из документа Сохраб Ахмари.

Чтобы доказать, что Россия врёт, Госдеп привёл два примера. Однако в прошлом году американские демократы сами изменили базовые правила палаты представителей, убрав такие «гендерные» отсылки, как отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, дядя, тётя, двоюродный брат/сестра, племянник, племянница, свёкор/тесть, свекровь/тёща, зять, невестка, отчим, пасынок, падчерица, сводный брат, сводная сестра, единокровный брат, единокровная сестра, внук, внучка. Согласно обновлённым базовым правилам, такие ущемляющие права формулировки были заменены следующими: родитель, ребёнок, ребёнок одного из родителей, двоюродный родственник, ребёнок одного из детей родителей, супруг, родитель супруга, супруг одного из родных детей, родственник одного из супругов, неродной родитель, неродной ребёнок, ребёнок неродного родителя, единокровный родственник или ребёнок одного из детей.

Более того, тот самый Госдеп, который опубликовал «факт-лист» по дезинформации и который отрицает борьбу с «отцом» и «матерью», лет десять назад как раз и заменил «мать» и «отца» в американских паспортах гендерно-нейтральными формулировками.

«И это не говоря уже о нескончаемых статьях в западных СМИ, в которых восторгаются «мамами» с пенисами и «папами» без пенисов. Западные «борцы с дезинформацией» могут обломиться: Путин говорит правду», — пишет редактор The American Conservative.

Что же касается заявлений Лаврова о том, что западные педагоги всё чаще описывают Иисуса Христа как бисексуала, то здесь тоже нет никакой лжи. Чтобы подтвердить заявления главы российского МИД, Кремль привёл в пример шотландский профсоюз учителей, который решил поставить на сцене «Евангелие от Иисусы, царицы небесной» Джо Клиффорда — мужчины, идентифицирующего себя как женщину и представляющего Иисуса как женщину-транса. Как отмечает Ахмари, россияне могли бы ещё привести в пример богослова Татсионга Бенни Лью, который, как пишет издание Inside Higher Ed, в своей «научной» работе предположил, что «в некоторых писаниях Нового Завета Иисус из Назарета может рассматриваться как женская фигура, а в некоторых — даже как трансвестит со странными желаниями».

Как заключает автор материала, сегодня западный мир пытается убедить людей в том, что если широкие слои населения недовольны экономикой, культурным и политическим устройством, то это якобы потому, что они платные агенты Кремля или его же «полезные идиоты», а не потому, что власти не справляются со своими задачами.

«Почему избиратели в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине отдали свои голоса за Трампа? Это из-за российских картинок в Facebook, а не из-за того, что бывший ведущий реалити-шоу отреагировал на их беспокойства по поводу иммиграции, работы и зарплаты рабочих.

Что вызвало ярость французских «жёлтых жилетов» в 2018-м? Вы догадались: российская дезинформация, а не дурная зелёная политика президента Эммануэля Макрона, из-за которой взлетели цены на газ для деревенских жителей и рабочего класса.

Почему многие люди на Западе чувствуют, что цивилизация рушится и они погружаются в антиутопию? Не вините финансовое неравенство, инфляцию, беспорядки, борьбу с традиционными ценностями, критическую расовую теорию, гендерное безумие, постоянный COVID-режим. Вините во всём фабрику троллей из Санкт-Петербурга», — пишет редактор The American Conservative.