DELFI: напавший на русскоговорящую семью латыш отделался условным сроком

Рижский городской суд приговорил к условному тюремному сроку и штрафу мужчину за нападение на русскоговорящую семью. Как сообщает DELFI, согласно обвинению, мужчина совершил действие, направленное на разжигание национальной ненависти и розни, которое связано с насилием и угрозами, а также грубо нарушил общественный порядок.

Рижский городской суд приговорил к условному тюремному сроку мужчину за нападение на русскоговорящую семью. Как передаёт DELFI, суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на шесть месяцев и штрафу в размере €3100. Наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком на один год.

Согласно обвинению, мужчина совершил действие, направленное на разжигание национальной ненависти и розни, которое связано с насилием и угрозами, а также грубо нарушил общественный порядок.

В прошлом году 14 мая обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заметил в общественном месте двух незнакомых ему взрослых людей и их несовершеннолетнюю дочь, которая держала в руках цветы. Семья разговаривала между собой на русском языке. В этот день они планировали отметить выпускной дочери и посетить один из рижских музеев.

Обвиняемый мужчина подошёл к упомянутой семье и предложил им купить украинские гривны, на что получил ответ, что в гривнах нет необходимости.

Затем семья собралась уходить, а обвиняемый, воспользовавшись полученным отказом как предлогом для начала конфликта, начал преследовать двух взрослых и девочку. Он выкрикивал вслед семье оскорбительные и ненавистнические фразы, которые были направлены против русских людей, а также угрозы убийства, например, «русские оккупанты», «вон отсюда», «оккупант е*****й», «фашист», «мы тебя убьём», «ты к нам в Латвию пришёл» и «убирайся в Россию».

Следуя за семьёй, обвиняемый несколько раз пытался кулаком ударить одного из взрослых по голове, но жертва увернулась от ударов. Он не менее двух раз толкнул одного члена семьи и один раз схватил его руками за шею.

Вышеупомянутые действия привлекли внимание прохожих, которые проинформировали о происходящем Госполицию, а также двое мужчин остановили обидчика, положив его на землю до прибытия полиции.