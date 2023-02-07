СТРАНА: украинские библиотеки избавились от миллионов книг на русском языке

Из украинских библиотек списали около 19 млн книг, среди которых 11 млн — на русском языке. Как пишет «СТРАНА.ua», по словам председателя комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгении Кравчук, речь идёт о книгах, содержание которых направлено на «ликвидацию независимости Украины», посягательство на права и свободы человека, пропаганду насилия, совершение террористических актов, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды и «оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии России».
В библиотеках Украины списали около 19 млн книг, среди них 11 млн — на русском языке. Как передаёт «СТРАНА.ua», об этом сообщила заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.
По словам депутата, таким образом общественные библиотеки выполняли рекомендации минкульта по списанию определённых типов книг. В частности, речь идёт о книгах, содержание которых направлено на «ликвидацию независимости Украины», посягательства на права и свободы человека, пропаганду насилия, совершение террористических актов, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды и «оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии России против Украины».
Также списанию из библиотек подлежат книги подсанкционных российских издательств. Кроме того, существует рекомендация списывать книги, авторы которых выступили с поддержкой российской спецоперации.
Среди книг, подлежащих списанию, есть и некоторые украиноязычные книги советской эпохи.
«В целом соотношение книг на русском и украинском языках в наших библиотеках очень печальное. Сейчас речь идёт о том, что скорее необходимо обновлять фонды и закупать книги на украинском языке», — сказала Кравчук.
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