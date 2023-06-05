Надежды украинского президента на то, что Киев станет членом Североатлантического альянса, совершенно оторваны от реальности, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По словам аналитика, западный военный блок презирает и открыто использует Владимира Зеленского, позволяя ему уничтожать собственный народ.

Владимир из Женевы спрашивает: «Что вы думаете об условии Зеленского получить дорожную карту по вступлению Украины перед его участием в июльском саммите НАТО? Изменит ли он своё мнение в последнюю минуту или НАТО, почувствовав давление, предоставит Украине дорожную карту? Если он не приедет, как это повлияет на отношения НАТО с Украиной?».

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США: Я хочу сказать…

Не забывайте следить за выражениями.

СКОТТ РИТТЕР: Ну, речь идёт о Зеленском, поэтому я могу говорить всё что хочу. Но я и не

собирался (грубить. — ИноТВ). Но в каком фантастическом мире он пребывает? Неужели он не понимает, что никогда не будет членом НАТО? Что Украина никогда не станет членом НАТО? Её шансы вступить в НАТО равны нулю.

НАТО не уважает (Зеленского. — ИноТВ). Послушай, Зеленский! Они тебя ненавидят. Они терпеть тебя не могут, чувак. Хочешь узнать, как можно понять, что они тебя ненавидят? Они позволяют тебе забивать собственный народ.

Ты им не нравишься, чувак. Они тебя не уважают. Они тебя используют. Ты можешь задаться вопросом: зачем. Что ж, взгляни на сатанинскую ухмылку на лице (американского сенатора. — ИноТВ) Линдси Грэма, когда он говорил: «Мёртвые русские — лучшие инвестиции, которые у нас когда-либо были». Ещё один человек, который отправится прямиком в ад.

Итак, Зеленский бредит. Он в буквальном смысле слова человек, оторванный от реальности.

Дата публикации 04 июня 2023 года.