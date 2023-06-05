Скотт Риттер: Зеленский бредит, если считает, что Украину когда-либо пустят в НАТО
Владимир из Женевы спрашивает: «Что вы думаете об условии Зеленского получить дорожную карту по вступлению Украины перед его участием в июльском саммите НАТО? Изменит ли он своё мнение в последнюю минуту или НАТО, почувствовав давление, предоставит Украине дорожную карту? Если он не приедет, как это повлияет на отношения НАТО с Украиной?».
СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США: Я хочу сказать…
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