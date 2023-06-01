Россия, Китай и расширение: WION — о главных темах двухдневной неформальной встречи глав МИД НАТО

В столице Норвегии стартовала двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО в неформальной обстановке, передаёт WION. Как сообщает канал, одной из главных тем встречи станет вступление в альянс Швеции, которое в альянсе надеются окончательно оформить в ближайшие недели. Между тем, по данным WION, на мероприятии также обсудят российскую спецоперацию на Украине и «агрессивные» шаги Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В норвежском Осло проходит двухдневная неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится в Швеции, провёл со шведским премьер-министром совместную пресс-конференцию, посвящённую заявке этой скандинавской страны на вступление в НАТО, которому препятствует Турция. Блинкен призвал Турцию немедленно завершить процесс оформления членства Швеции в НАТО. По его словам, Стокгольм уже принял серьёзные шаги для того, чтобы снять возражения Анкары против его вступления в альянс.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: И, как мне кажется, Турция совершенно справедливо заострила внимание на отдельных своих опасениях в плане безопасности — и как Швеция, так и Финляндия приняли самые серьёзные, важные меры, чтобы эти опасения уладить. Поэтому я считаю, что нужно отдать должное Турции за то, что она смогла обратить внимание всего альянса на некоторые свои опасения, — но нужно также отдать должное и Швеции, а также Финляндии, в связи с тем, что они сделали конкретные шаги, чтобы эти опасения снять. С точки зрения США, настала пора окончательно оформить вступление Швеции в НАТО.

Председательствует на мероприятии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Перед началом неформальной встречи Столтенберг заявил, что принять решение о присоединении Швеции к альянсу будет вполне возможно даже до старта его июльского саммита.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Никакой определённости у нас нет, а кроме того, речь идёт, разумеется, о суверенных решениях законодательных собраний различных стран, которым предстоит определиться с ратификацией. Но я хочу сказать, что нам вполне под силу, мы в состоянии добиться полноценного членства Швеции к моменту начала саммита в Вильнюсе. Ведь сейчас у нас появилось окно возможностей — тем более, что в Турции прошли выборы и сейчас определяется состав парламента. Такой исход, конечно, вполне возможен.

Турция и Венгрия — последние члены НАТО, пока ещё не ратицифировавшие вступление в альянс. Президент Турции Реджеп Эрдоган в минувшее воскресенье переизбрался ещё на один пятилетний срок. Среди прочего турецкий лидер обвинял Швецию в том, что она укрывает членов «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической группировкой.

Как отметил Столтенберг, он постоянно находится на связи с турецкими властями, пытаясь устранить последние препятствия, мешающие вступлению Швеции в альянс.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Норвегии подчеркнула, что двухдневная встреча имеет большое значение. По её словам, из-за операции России на Украине отношения между Норвегией и НАТО стали важнее, чем когда-либо. Как отметила замминистра, «Норвегия граничит с Россией, поэтому боевые действия, незаконно развязанные Россией против Украины, значительно изменили обстановку в плане безопасности» для каждого члена НАТО.

Вооружённые силы США недавно опубликовали видео, на кадрах которого видно, как китайский боевой самолёт выполняет, по оценке Вашингтона, «неоправданно агрессивный» манёвр рядом с американским разведывательным самолётом; в Вашингтоне утверждают, что манёвр спровоцировал турбулентность для американского воздушного судна. Всё более агрессивное поведение Китая в Индо-Тихоокеанском регионе с большой вероятностью также будет обсуждаться на двухдневной неформальной встрече.

Подробнее о мероприятии рассказал в своём репортаже наш главный дипломатический корреспондент Сиддхант Сиббал.

СИДДХАНТ СИББАЛ, главный дипломатический корреспондент WION: Министры иностранных дел стран НАТО начали съезжаться в Осло, где они проведут двухдневную неформальную встречу. По нашим данным, основным днём для обсуждений станет четверг, тогда как сегодня пройдут церемониальные мероприятия. Между тем главной темой остаётся конфликт между Россией и Украиной и его последствия для европейской безопасности, а также — направления для совместной работы между европейскими столицами как в рамках альянса, так и в масштабах более широкой архитектуры безопасности. Если говорить по существу, есть ряд ключевых вопросов и одним из них, конечно, является вступление в альянс Швеции, которому вот уже некоторое время препятствуют Турция и Венгрия. Кроме того, сохраняются и опасения по поводу агрессивных шагов Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В последнее время НАТО изменило свою позицию касательно действий Китая и того, какое влияние имеет КНР на безопасность как всего мира, так и многих стран — членов НАТО, поэтому, конечно, эта тема также остаётся на повестке дня. В целом же двухдневная встреча станет как бы прелюдией к более масштабному саммиту, который пройдёт в Литве через несколько недель. Сиддхант Сиббал, WION, Осло.

Дата выхода в эфир 31 мая 2023 года.