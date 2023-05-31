Newsweek: «излишне агрессивный манёвр» — Пентагон раскритиковал действия китайского пилота при перехвате военного самолёта США

Военное командование США обвинило пилота китайского истребителя J-16 в том, что он совершил «излишне агрессивный манёвр» над американским военным самолётом, который выполнял стандартные и «безопасные операции» в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. В результате американскому экипажу пришлось преодолеть турбулентный след, оставленный китайским истребителем. Причём за последние полгода это уже не первый подобный инцидент, сообщает Newsweek.

Пилот китайского истребителя J-16 совершил в прошлую пятницу «излишне агрессивный манёвр» вблизи американского военного самолёта, находившегося в небе над Южно-Китайским морем, которое считается международным воздушным пространством. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Управления по связям с общественностью Индо-Тихоокеанского командования США, пишет Newsweek.



В докладе отмечается, что во время этого перехвата китайский истребитель «летел прямо перед носом» американского самолёта RC-135. На видео, снятом американскими военнослужащими из кабины, можно увидеть, как быстро приближающийся китайский истребитель подрезает американский самолёт, а затем резко уходит от него. После чего американскому самолёту пришлось пролететь через турбулентный след, оставленный китайским истребителем, — и в этот момент камера заметно трясётся, отмечается в статье.



Этот манёвр китайской стороны был осуществлён в тот момент, когда американский военный самолёт выполнял «безопасные и стандартные операции» в небе над Южно-Китайским морем, которое считается международным воздушным пространством, также говорится в докладе. В своём заявлении американское ведомство осуждает Китайскую Народную Республику за «агрессивный манёвр».



«Соединённые Штаты будут продолжать летать, плавать и проводить операции — безопасно и ответственно — везде, где это позволяет международное право, а Объединённые силы США в Индо-Тихоокеанском регионе будут продолжать летать в международном воздушном пространстве с должным учётом стандартов безопасности для всех судов и самолётов, находящихся под защитой международного права», — подчёркивается в заявлении.



«Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом», — также заявило американское командование.



Согласно американскому отчёту, это уже не первый подобный инцидент: в декабре прошлого года истребитель J-11 ВМС Китая осуществил аналогичное вмешательство в действия американского самолёта над Южно-Китайским морем. Во время перехвата китайский пилот пролетел в пределах 20 футов от носа самолёта-разведчика ВВС США — в результате американский самолёт был вынужден маневрировать, чтобы избежать столкновения, пишет Newsweek.



В ответ Китай обвинил Соединённые Штаты в том, что они «умышленно ввели общественное мнение в заблуждение». По словам Пекина, американские военные проигнорировали предупредительные сигналы со стороны китайского истребителя, прежде чем он изменил курс и пошёл на перехват.



В январе этого года США и их союзники также выступили с заявлением, что китайские военные проводят «опасные манёвры», которые могут привести к несчастным случаям. В сообщениях из Австралии и Канады говорилось, что китайские истребители также вмешивались в их воздушные операции. Однако Китай в ответ заявил, что проявляет «максимальную сдержанность» на фоне постоянной активности иностранных самолётов-разведчиков вблизи побережья Китая, заключает Newsweek.