19FortyFive: у ВВС США нет достаточного количества самолётов, необходимого для сдерживания своих противников

Получив своё назначение в офицеры ВВС, будущий пилот на сегодняшний день обычно ждёт два года только для того, чтобы начать обучение. Ещё два года необходимо в среднем для подготовки высококвалифицированного специалиста, в зависимости от типа самолёта. Эти длительные задержки и связанная с ними неопределённость вынуждают ВВС США увольнять пилотов, которые тысячами уходят из рядов ВВС США в гражданскую авиацию.

Тем не менее проблема выходит за рамки нехватки самолётов и пилотов. Кризис военных лётных экипажей назревал в течение многих лет, поскольку за последнее десятилетие ВВС США испытывали нехватку тысяч технических специалистов обслуживающего персонала, что создаёт дополнительную нагрузку на тех, кто не ушёл с работы. Вооружённые силы США изо всех сил пытаются привлечь новые таланты среди тех, кто уже состоит на службе, и поручают им дополнительные задачи, предназначенные для новобранцев, в результате чего недоукомплектованные подразделения перегружены работой и люди увольняются, отмечает автор статьи.