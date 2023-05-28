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19FortyFive: у ВВС США нет достаточного количества самолётов, необходимого для сдерживания своих противников

Материал представлен в пересказе ИноТВ
ВВС США не располагают достаточным количеством самолётов для поддержания своего глобального присутствия и сдерживания противников, пишет обозреватель Маккензи Иглен на страницах издания 19Fortyfive. Помимо дефицита боевых машин, армия США испытывает кадровый голод в связи с нехваткой военных лётчиков и специалистов по обслуживанию дорогостоящей техники.
19FortyFive: у ВВС США нет достаточного количества самолётов, необходимого для сдерживания своих противников
AP
Недостаточно благосклонное отношение со стороны американских властей к сложной военной технике не сможет позволить вооружённым силам США сдерживать своих геополитических противников и, по необходимости, вести боевые действия. В конечном итоге, небрежное отношение к этому вопросу может повлиять на глобальное военное присутствие Соединённых Штатов, сетует эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен на страницах издания 19Fortyfive.
 
Автор статьи отмечает, что изношенность военной техники, длительные сроки её ремонта и замены оборудования приводят к нехватке рабочей силы, что в конечном итоге сказывается на возможности сдерживания, не говоря уже о её провалах. Нигде этот вопрос не стоит так остро, как в ВВС США, поскольку старение самолётов без готовой замены усугубляет уже существующий на протяжении нескольких лет кадровый голод американских военных лётчиков. Учебно-тренировочные летательные машины, которые используются для подготовки новых пилотов настолько ветхие, что сроки, необходимые для обучения, увеличились с 24 месяцев до почти четырёх лет, пишет обозреватель 19FortyFive.
 
Получив своё назначение в офицеры ВВС, будущий пилот на сегодняшний день обычно ждёт два года только для того, чтобы начать обучение. Ещё два года необходимо в среднем для подготовки высококвалифицированного специалиста, в зависимости от типа самолёта. Эти длительные задержки и связанная с ними неопределённость вынуждают ВВС США увольнять пилотов, которые тысячами уходят из рядов ВВС США в гражданскую авиацию.
 
Тем не менее проблема выходит за рамки нехватки самолётов и пилотов. Кризис военных лётных экипажей назревал в течение многих лет, поскольку за последнее десятилетие ВВС США испытывали нехватку тысяч технических специалистов обслуживающего персонала, что создаёт дополнительную нагрузку на тех, кто не ушёл с работы. Вооружённые силы США изо всех сил пытаются привлечь новые таланты среди тех, кто уже состоит на службе, и поручают им дополнительные задачи, предназначенные для новобранцев, в результате чего недоукомплектованные подразделения перегружены работой и люди увольняются, отмечает автор статьи.
 
По мере сокращения пилотского корпуса количество летающих самолётов уменьшается, а за ними следуют и лётные часы. За последние два десятилетия в ВВС США наблюдается неуклонное сокращение более чем 1 млн финансируемых лётных часов в год, а меньшее количество лётных часов приводит к дорогостоящим авариям. Кроме того, старые самолёты менее надёжны и требуют больше времени для ремонта. В бюджетном запросе на этот год президент США Джо Байден запросил всего 72 истребителя, отказался от 89 и не потребовал ни одной учебной машины, что только усугубляет нехватку пилотов и обслуживающего персонала, а также ограничивает возможности Соединённых Шатов по глобальному присутствию и сдерживанию, резюмирует 19FortyFive.
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19FortyFive США Северная Америка
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