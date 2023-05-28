ВВС США не располагают достаточным количеством самолётов для поддержания своего глобального присутствия и сдерживания противников, пишет обозреватель Маккензи Иглен на страницах издания 19Fortyfive. Помимо дефицита боевых машин, армия США испытывает кадровый голод в связи с нехваткой военных лётчиков и специалистов по обслуживанию дорогостоящей техники.
Недостаточно благосклонное отношение со стороны американских властей к сложной военной технике не сможет позволить вооружённым силам США сдерживать своих геополитических противников и, по необходимости, вести боевые действия. В конечном итоге, небрежное отношение к этому вопросу может повлиять на глобальное военное присутствие Соединённых Штатов, сетует эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен на страницах издания 19Fortyfive.
Автор статьи отмечает, что изношенность военной техники, длительные сроки её ремонта и замены оборудования приводят к нехватке рабочей силы, что в конечном итоге сказывается на возможности сдерживания, не говоря уже о её провалах. Нигде этот вопрос не стоит так остро, как в ВВС США, поскольку старение самолётов без готовой замены усугубляет уже существующий на протяжении нескольких лет кадровый голод американских военных лётчиков. Учебно-тренировочные летательные машины, которые используются для подготовки новых пилотов настолько ветхие, что сроки, необходимые для обучения, увеличились с 24 месяцев до почти четырёх лет, пишет обозреватель 19FortyFive.
Получив своё назначение в офицеры ВВС, будущий пилот на сегодняшний день обычно ждёт два года только для того, чтобы начать обучение. Ещё два года необходимо в среднем для подготовки высококвалифицированного специалиста, в зависимости от типа самолёта. Эти длительные задержки и связанная с ними неопределённость вынуждают ВВС США увольнять пилотов, которые тысячами уходят из рядов ВВС США в гражданскую авиацию.
Тем не менее проблема выходит за рамки нехватки самолётов и пилотов. Кризис военных лётных экипажей назревал в течение многих лет, поскольку за последнее десятилетие ВВС США испытывали нехватку тысяч технических специалистов обслуживающего персонала, что создаёт дополнительную нагрузку на тех, кто не ушёл с работы. Вооружённые силы США изо всех сил пытаются привлечь новые таланты среди тех, кто уже состоит на службе, и поручают им дополнительные задачи, предназначенные для новобранцев, в результате чего недоукомплектованные подразделения перегружены работой и люди увольняются, отмечает автор статьи.
По мере сокращения пилотского корпуса количество летающих самолётов уменьшается, а за ними следуют и лётные часы. За последние два десятилетия в ВВС США наблюдается неуклонное сокращение более чем 1 млн финансируемых лётных часов в год, а меньшее количество лётных часов приводит к дорогостоящим авариям. Кроме того, старые самолёты менее надёжны и требуют больше времени для ремонта. В бюджетном запросе на этот год президент США Джо Байден запросил всего 72 истребителя, отказался от 89 и не потребовал ни одной учебной машины, что только усугубляет нехватку пилотов и обслуживающего персонала, а также ограничивает возможности Соединённых Шатов по глобальному присутствию и сдерживанию, резюмирует 19FortyFive.
Российское командование ждёт очередного «всплеска энергии» со стороны ВСУ, наступления, которое будет подавлено, после чего армия России сможет взять под контроль Одессу и Харьков, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что Соединённые Штаты ещё никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил, что Владимир Путин сразу же получает информацию, когда в стране происходит серьёзное ЧП.
Основатель компании LobaevArms Владислав Лобаев заявил в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда», что его команда почти на 90% обновила винтовку «Возмездие» за время специальной военной операции на территории Украины.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале высказал мнение, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому предстоит бороться с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным за власть.