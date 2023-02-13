Time: американские военные не исключили внеземное происхождение сбитого летающего неопознанного объекта
В минувшее воскресенье истребитель американских ВВС сбил неопознанный летающий объект над озером Гурон в момент его приближения к важному военному объекту, пишет Time, ссылаясь на официальное заявление Пентагона. Это уже четвёртый по счёту необычный инцидент в воздушном пространстве, с тех пор как на прошлой неделе в небе над США был замечен китайский воздушный шар. Американское военное командование не уточнило, о каком важном военном объекте идёт речь, но, возможно, речь идёт о подземном хранилище баллистических ядерных ракет в штате Монтана, пишет Time.
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