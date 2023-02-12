MSNBC: «уже три за неделю» — американский самолёт по приказу Трюдо сбил над Канадой очередной летательный аппарат

Американский F-22 по приказу Трюдо сбил над канадской территорией неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады, сообщает MSNBC. Как отмечается в материале, это уже третий объект, сбитый над Северной Америкой за последнюю неделю.
У меня для вас срочная новость. Канал NBC подтвердил информацию о том, что канадский премьер Трюдо приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сбило этот объект над Юконом.
В воздух были подняты самолёты Канады и США, и американский F-22 произвёл успешный выстрел по этому объекту.
Трюдо добавил, что он сегодня во второй половине дня поговорил с президентом Байденом. Канадские силы теперь соберут и проанализируют обломки этого объекта.
С нами на связи корреспондент NBC Дэн де Лусе. Дэн, что нам известно?
ДЭН ДЕ ЛУСЕ, корреспондент NBC: Мы прямо сейчас знаем немного. Ситуация, похоже, развивается очень быстро. Как известно, вчера у берегов Аляски был сбит ещё один объект. А неделю назад китайский разведывательный аэростат, который, как мы видели, пролетел над США, был сбит у побережья Каролины (штата Южная Каролина. — ИноТВ).
И вот очередной неопознанный объект. Нам неизвестно, откуда он. Нам неизвестно, связан ли он как-то с тем китайским разведывательным летательным аппаратом. Нам неизвестно, связан ли он как-то с тем объектом, который они до сих пор детально не идентифицировали и который сейчас лежит на льду у северного побережья Аляски.
Поэтому объектов, сбитых в небе над Северной Америкой, уже три. За неделю. И тут напрашивается вопрос, произошло ли это из-за повышенной восприимчивости, с которой военные США и Канады следят за воздушным пространством над Северной Америкой, или же дело в чём-то другом. Связано ли это с иностранным противником или же это нечто гораздо более обыденное. Нам придётся подождать, чтобы узнать, что они найдут на территории Юкона и что представляет собой этот только что сбитый объект.
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