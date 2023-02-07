Fox News: сбитый в американском небе китайский аэростат — огромный «средний палец» Вашингтону
ЛИЗА БУТ, внештатный обозреватель Fox News: Знаете, я на своей странице в Twitter шутила, что этот аэростат, в общем-то, мог бы с тем же успехом быть в форме руки с выставленным средним пальцем — но вообще я говорила почти что всерьёз. Ведь посыл у Китая в наш адрес был, по существу, именно такой — тем более что произошло это всё аккурат перед готовящимся визитом госсекретаря Блинкена в Пекин для участия в переговорах.
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