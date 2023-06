NYT: НАТО стремится создать «северный пузырь» для сдерживания России и Китая в Арктике

Долгое время Арктика не рассматривалась как возможная военная зона, однако ситуация быстро меняется, пишет на страницах The New York Times Стивен Эрлангер. В ответ на расширение НАТО Москва уделяет всё больше внимания Арктике, предупреждают эксперты. Китай также активно пытается использовать новые освободившиеся ото льда северные пути. Поэтому НАТО озадачено решением вопроса о том, как сформировать «северный пузырь» для сдерживания этих соперников в регионе.

Долгое время Арктику старались не рассматривать как возможную военную зону, однако ситуация быстро меняется, пишет европейский корреспондент The New York Times Стивен Эрлангер. Неизбежные изменения климата, которые приводят к открытию новых незамерзающих морских маршрутов, ускоряют и усиливают международную конкуренцию в Арктике как никогда раньше, подчёркивается в статье. И это приводит к тому, что данный регион может стать ареной для «более серьёзных коммерческих и стратегических столкновений» в тот момент, когда Россия, Китай и Запад стремятся расширить там своё военное присутствие.



«По мере таяния полярных льдов Россия, которая уже является крупнейшей арктической державой, хочет сделать этот регион своей собственностью», — говорится в статье. И хотя значительная часть её боевого потенциала и ресурсов сейчас используется для проведения спецоперации на Украине, где ей приходится сталкиваться с определёнными сложностями, однако она по-прежнему играет важную роль в северном регионе, отмечает автор.



В то же время у Китая есть собственные амбициозные планы по созданию там «Полярного Шёлкового пути». А НАТО надеется, что за счёт принятия в свои ряды Финляндии и Швеции получит новые возможности на Крайнем Севере, пишет The New York Times.



Растущее значение этого региона подчёркивает и поездка госсекретаря США Энтони Блинкена, который примет в четверг участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Норвегии, отмечает автор. Блинкен также намерен посетить Швецию и Финляндию и встретиться с лидерами всех трёх скандинавских стран. Кроме того, в пятницу запланировано его выступление в Хельсинки — столице нового члена НАТО, с важной речью, касающейся России, говорится в статье.



И хотя трудности, с которыми Москве приходится сталкиваться в ходе проведения своей спецоперации на Украине, заметно «воодушевили НАТО», у Североатлантического альянса есть серьёзные «уязвимые места» на севере, предупреждает автор: «Россия остаётся огромной арктической державой, обладающей военно-морскими базами и ядерными ракетами, размещёнными на Крайнем Севере, а также вдоль западных окраин страны: на Кольском полуострове, недалеко от Норвегии, где Россия держит большую часть своих атомных подводных лодок, и в Калининграде, граничащем с Польшей и Литвой».



Под воздействием изменений климата северные морские пути постепенно освобождаются ото льда, становясь всё более проходимыми и удобными для навигации, что делает Арктику более доступной и привлекательной для коммерческой эксплуатации, а также для военных авантюр, говорится в статье. Россия намерена «сделать Арктику своей собственностью — пятым военным округом, наравне с другими четырьмя», заявил в интервью The New York Times Роберт Дальшо, директор по исследованиям Шведского агентства оборонных исследований.



Аналогичного мнения придерживается Матти Песу, аналитик из Финского института международных отношений. По его мнению, «агрессивные» намерения России вкупе с изменениями климата создают условия «идеального шторма», повышая опасность столкновений в Арктике. Возникает «новая атмосфера холодной войны», которая влияет на военные стратегии, а таяние льдов открывает новые экономические возможности и доступ к природным ресурсам региона, пояснил Песу: «Так что все эти факторы взаимосвязаны и усиливают влияние друг друга. Это создаёт интригу в этом регионе».



В свою очередь, Китай также активно пытается утвердиться в Арктике и использовать новые незамерзающие маршруты в своих интересах. И это одна из причин, по которой НАТО считает Китай серьёзной угрозой для своей безопасности, подчёркивается в статье. В стратегическом документе НАТО, который был принят прошлым летом в Мадриде, альянс объявил Россию «наиболее серьёзной и прямой угрозой для безопасности союзников, а также для мира и стабильности». При этом в документе впервые упоминается и Китай: там говорится, что амбиции Пекина и его «политика принуждения бросает вызов нашим интересам, ценностям и безопасности», сообщает The New York Times.



На Западе также опасаются, что Китай, связи которого с Россией сейчас ещё больше укрепляются, будет строить большие ледоколы, чтобы развивать свою активность на Крайнем Севере. «Китай достигнет Европы через Арктику», — прогнозирует Анна Висландер, возглавляющая отдел Северной Европы в Атлантическом совете в Вашингтоне.



По её словам, Китай начал разворачивать активную деятельность ещё в 2018 году, пытаясь купить порты в Финляндии и шахты в Гренландии и открывая научно-исследовательские станции на севере, поскольку он стремится сформировать свой «Полярный Шёлковый путь». Именно это побудило бывшего президента США Дональда Трампа выдвинуть предложение о «покупке» Гренландии, пояснила Висландер.



До сих пор вопросы конкуренции в этом регионе в основном регулировались через основанный в 1996 году Арктический совет, в состав которого входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Он был призван стимулировать исследования и развивать сотрудничество в регионе, однако не регулирует сферу безопасности, поясняется в статье.



Арктический совет фактически приостановил свою деятельность после начала российской спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года. А в ближайшем будущем, как предполагается, все его члены, за исключением России, станут членами НАТО, пишет The New York Times. В мае этого года Норвегия сменила Россию на посту председателя Арктического совета, поэтому эксперты предполагают, что определённая активность в рамках этой структуры вскоре может возобновиться.



После присоединения Крыма к России в 2014 году на Западе появились серьёзные опасения в отношении безопасности стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы, отметила Висландер. Генерал Филип Бридлав, который в то время занимал пост верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе, призвал тогда вообще запретить России выход в Балтийское море через Калининград, напоминает The New York Times.



А в настоящее время одной из самых актуальных и серьёзных задач, которые стоят перед Североатлантическим альянсом, является вопрос о том, как создать «северный пузырь» для сдерживания России и Китая в Арктике, подчёркивается в статье. В ответ на расширение НАТО Россия уделяет всё больше внимания Арктике, «где она сильнее и где её меньше окружает НАТО», пояснил Песу.



И даже если учесть, что Москва вывела из этого региона часть своих подразделений для участия в спецоперации на Украине, однако она по-прежнему сохраняет там свою авиацию и Северный флот, включая атомные подводные лодки и ракеты с ядерными боеголовками, подчеркнул финский эксперт: «Так что это остаётся довольно актуальной проблемой».



По словам Песу, даже если некоторые члены НАТО об этом не задумываются, то Финляндия, Швеция и Норвегия всерьёз этим озабочены — поэтому планируют объединить свои военно-воздушные силы, создав одну общую структуру с большим количеством военных самолётов, чем у Великобритании или Франции.



В свою очередь, Вашингтон в последние годы также начал более активно наращивать военный арсенал в Арктике, увеличив количество своих кораблей и самолётов, а также более активно проводить военные учения, как и другие страны НАТО в регионе. В 2018 году в рамках НАТО даже было создано новое оперативное командование — своего рода региональный штаб, который планирует и проводит военные операции по защите конкретных территорий членов альянса, отмечает автор. Это новое командование, базирующееся в Норфолке (штат Вирджиния), сосредоточено на руководстве силами ВМФ для защиты атлантических морских путей, а также стран Скандинавии и арктических территорий.



Однако один из основных вопросов при этом заключается в том, может ли реальная «российская угроза» в адрес Скандинавии исходить со стороны моря, как опасается Норвегия, или с суши, включая возможное «вторжение» в страны Балтии или Финляндию, а затем движение войск на запад, говорится в статье. В настоящее время Норвегия подчиняется Норфолкскому командованию в составе НАТО — и логично было бы затем также включить Финляндию и Швецию в состав этого командования, рассчитывая, что подкрепление НАТО, скорее всего, придёт с запада через Атлантику, пишет The New York Times.



Это позволило бы также учесть долгую историю сотрудничества Финляндии и Швеции в области обороны, поясняется в статье. Однако есть и другое мнение, что с учётом «угрозы со стороны России» сейчас для них было бы логичнее присоединиться к наземному командованию, базирующемуся в Брюнссуме (Нидерланды), которому поручено защищать Центральную и Восточную Европу, включая Польшу и страны Балтии. «В обоих вариантах есть логика. Решение ещё не принято», — заявил в этой связи Никлас Гранхольм, заместитель директора по исследованиям Шведского агентства оборонных исследований.

С другой стороны, также существуют опасения относительно того, что модернизированный российский Северный флот в случае конфликта будет способен пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, чтобы перерезать морские пути и подводные кабели, а затем угрожать Восточному побережью США, используя крылатые ракеты. Этот сценарий в НАТО получил известность как «красный правый хук».



Однако директор по исследованиям Шведского агентства оборонных исследований Роберт Дальшо считает, что, хотя эта угроза может оказаться реальной, она во многом преувеличена, особенно учитывая, что российская армия в настоящий момент занята проведением спецоперации на Украине.



Россия в основном сухопутная держава, а её Северный флот сейчас значительно меньше, чем во времена холодной войны, когда и появились впервые опасения по поводу крупного военно-морского нападения советских сил, вариант которого описан в романе Тома Клэнси «Красный шторм поднимается», отмечает шведский эксперт, выражая сомнение в намерении русских атаковать с моря. «Если они не сделали этого тогда, имея 150 кораблей, то почему должны делать это сейчас, имея 20?» — заключает он.