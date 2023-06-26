Yonhap: КНДР обвинила США в приближении ядерной войны на Корейском полуострове

Северная Корея предупредила, что Корейский полуостров близок к «грани ядерной войны», обвинив в этом Южную Корею и США, передаёт Yonhap со ссылкой на доклад Министерства обороны КНДР. На фоне враждебной политики и постоянной военной угрозы со стороны Вашингтона Пхеньян намерен укреплять свой оборонный потенциал.

КНДР обвинила Южную Корею и США в подталкивании ситуации на Корейском полуострове к «порогу ядерной войны», пообещав продолжать укреплять свой оборонный потенциал, сообщает Yonhap.

В понедельник в докладе Института американских исследований при Министерстве иностранных дел Северная Корея сравнила нынешнюю военную напряжённость в регионе с ночью перед началом корейской войны 1950—1953 годов, осудив США и Южную Корею за «бредовую антикоммунистическую военную конфронтацию» и «риторические угрозы».

«Такие воинственные действия США обостряют военную напряжённость на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, уже оказавшихся в крайне нестабильной ситуации, ближе к порогу ядерной войны», — сказано в докладе, представленном на английском языке.

В Пхеньяне утверждают, что в этом году Вашингтон «прибегает к тревожным враждебным действиям, бесцеремонно посягая на суверенитет и безопасность» Северной Кореи настойчивее, чем когда-либо прежде. Там также предупредили, что война на полуострове «быстро перерастёт в мировую и термоядерную войну, какой мир ещё не видел», что приведёт к «самым катастрофическим и необратимым последствиям» во всём мире.

В связи с этим если Соединённые Штаты не откажутся от своей враждебной политики и постоянной военной угрозы, КНДР продолжит наращивать усилия по укреплению «самооборонного потенциала для защиты своего суверенитета».