Die Welt: «мы дрейфуем к опаснейшему периоду человеческой истории» — в мире всё больше готового к применению ядерного оружия
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчёте. Всего, по оценкам института, в мире сейчас около 12,5 тыс. боеголовок, из которых 9,5 тыс. готовы к применению. Директор института Дэн Смит считает, что «мы дрейфуем к опаснейшему периоду человеческой истории», и предлагает немедленно вернуться к переговорам об ограничении и контролю ядерных арсеналов.
По данным института, «Россия и США вместе обладают почти 90 процентами всего ядерного оружия», — сообщает Die Welt. Обе страны не увеличили наличествующий объём ядерного оружия, но из-за конфликта на Украине значительно скрыли прозрачность информации о своих арсеналах. Доступность данных о количестве ядерных боезарядов снизилась и в Великобритании, с 2022 года страна засекретила информацию о своих запасах ядерного оружия.
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