Die Welt: «мы дрейфуем к опаснейшему периоду человеческой истории» — в мире всё больше готового к применению ядерного оружия

Количество ядерного оружия, находящегося в боевой готовности, возросло, сообщает в своём годовом обзоре Стокгольмский институт исследования проблем мира. При этом прозрачность арсеналов участников ядерного клуба снизилась, так как страны перестают публиковать данные о своих оружейных запасах. Издание Die Welt сообщает, что исследователи обеспокоены ситуацией и призывают возобновить переговоры о разоружении.

Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчёте. Всего, по оценкам института, в мире сейчас около 12,5 тыс. боеголовок, из которых 9,5 тыс. готовы к применению. Директор института Дэн Смит считает, что «мы дрейфуем к опаснейшему периоду человеческой истории», и предлагает немедленно вернуться к переговорам об ограничении и контролю ядерных арсеналов.

По данным института, «Россия и США вместе обладают почти 90 процентами всего ядерного оружия», — сообщает Die Welt. Обе страны не увеличили наличествующий объём ядерного оружия, но из-за конфликта на Украине значительно скрыли прозрачность информации о своих арсеналах. Доступность данных о количестве ядерных боезарядов снизилась и в Великобритании, с 2022 года страна засекретила информацию о своих запасах ядерного оружия.

Значительно возросло количество ядерного оружия в Азии. «Исследователи ожидают, что арсенал Китая будет расти, и к концу десятилетия у страны может быть как минимум столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько у США или России», — пишет издание.

Индия и Пакистан также активно вкладываются в свои вооружения. Обе страны в 2022 году продолжали разработку новых типов носителей ядерного оружия. «Исследователи подозревают, что индийское оружие теперь предназначено для поражения целей на более дальнем расстоянии, в том числе для поражения целей в любой точке Китая», — сообщает Die Welt.

Северная Корея по-прежнему считает ядерную программу «центральным элементом своей стратегии безопасности» и обладает, по данным исследователей, 30 ядерными боеголовками. У страны достаточно ядерных материалов ещё как минимум для 70 боезарядов, указано в отчёте института.

Институт констатирует «сохраняющееся ухудшение глобальной безопасности» и обеспокоен «обострением риторики государств относительно значения ядерного оружия».

По данным исследователей, 56 государств были в 2022 году напрямую вовлечены в вооружённые конфликты, что на пять стран больше, чем в 2021 году. При этом на Украине, в Мьянме и в Нигерии за 2022 году погибло более 10 тыс. человек, пишет Die Welt. Возможно, что и гражданская война в Эфиопии стоила жизни более 10 тыс. человек, но по ней у исследователей нет достоверных данных. Всего по оценкам института, жертвами вооружённых конфликтов в 2022 году стали 147 609 человек.