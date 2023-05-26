Der Tagesspiegel: в ответ на беспрецедентное давление Запада — Россия приступила к размещению в Белоруссии ядерного оружия

Россия приступила к размещению в Белоруссии ядерного оружия, сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко. Впрочем, речи идёт исключительно о хранении оружия. «Контроль над ним и решение о применении остаётся за российской стороной», подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу во время подписания соответствующего договора со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Россия приступила к размещению в Белоруссии ядерного оружия, сообщает Der Tagesspiegel. Об этом заявил лично белорусский президент Александр Лукашенко. При этом речь идёт исключительно о хранении оружия, подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу во время подписания соответствующего договора в Минске: «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остаётся за российской стороной».

С белорусской стороны документ подписал министр обороны Виктор Хренин. Он заявил, что «коллективный Запад оказывает беспрецедентное давление как на Беларусь, так и на Россию во всех сферах обеспечения национальной безопасности». Поэтому, по его словам, Минск заинтересован в углублении партнёрства с Москвой.

О размещение в Белоруссии ядерного оружия глава Кремля Владимир Путин объявил ещё в конце марта. Это решение он обосновал тем, что от Запада исходит угроза. Позже белорусских солдат начали обучать работе с ракетами «Искандер», способными нести ядерный заряд. Также несколько белорусских боевых самолётов были модифицированы, чтобы они были способны нести новое вооружение.

Александр Лукашенко также заявил, что в случае необходимости Минск может получить от Москвы стратегическое ядерное оружие и самостоятельно принимать решения о его использовании. Но в России эти заявления опровергли.