Der Tagesspiegel: в ответ на беспрецедентное давление Запада — Россия приступила к размещению в Белоруссии ядерного оружия

03:25
Медведев: конфликт на Украине — это надолго, возможно, на десятилетия
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт продлится очень долго, возможно, десятилетия.
03:12
Украинские СМИ: в Днепропетровской области прозвучали взрывы
Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Днепропетровской области на юго-востоке Украины.
03:08
Público: визит Мишустина в Пекин опроверг миф об экономическом поглощении России Китаем
Испанская газета Público заявила, что визит российского премьера Михаила Мишустина в Пекин опроверг распространённое в Европе и США мнение о том, что Китай экономически «поглощает» Россию.
02:45
В семи областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в семи областях Украины.
02:41
ВСУ два раза обстреляли районы Донецка
Украинские войска два раза обстреляли снарядами натовского калибра 155 мм районы Донецка.
02:35
Финского генерала Нурми встревожил выход России из соглашения о визитах по военной оценке
Финский бригадный генерал Сами Нурми завил, что выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций негативно скажется на уровне доверия между странами.
02:23
Guardian: Британия не вернёт замороженные активы России до её согласия на компенсацию Киеву
Великобритания не вернёт замороженные государственные активы России до тех пор, пока Москва не согласится выплатить Украине компенсацию за причинённый ущерб.
02:04
Компания Маска Neuralink получила разрешение испытывать чипы для мозга на людях
Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение регулятора — американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA, на проведение клинических испытаний на людях.
01:57
Прошкин: Бобровский в Кубке Стэнли показал, что он великий вратарь
Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин считает, что без Сергея Бобровского «Флорида Пантерз» вряд ли бы смогла пробиться в финал Кубка Стэнли.
01:48
Петржела сильно сомневается, что «Локомотив» с Дзюбой будет бороться за медали
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающий Артём Дзюба вряд ли сможет помочь московскому «Локомотиву» включиться в борьбу за медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
01:41
Генерал Милли: F-16 будут стоить дорого и не станут для Украины чудо-оружием
Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины и будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники.
01:31
Reuters: США в ближайшие дни намерены выделить новый пакет военной помощи Киеву
Вашингтон в ближайшие дни намерен объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка $300 млн.
01:28
Свищёв: ни один российский атлет не подпишет бумагу против собственной страны
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв дал понять, что ни один российский спортсмен не подпишет декларацию или иной документ против собственной страны.
01:15
«Црвена Звезда» без Пруцева завоевала Кубок Сербии по футболу
«Црвена Звезда» обыграла «Чукарички» и завоевала Кубок Сербии по футболу сезона-2022/23.
01:13
Писатель Таксюр назвал серьёзным испытанием своё пребывание в украинской тюрьме
Украинский писатель Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за инакомыслие и симпатию к России, назвал украинскую тюрьму серьёзным испытанием.
01:07
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Галимов не собирается завершать карьеру
Двукратный обладатель Кубка Гагарина вратарь Станислав Галимов сообщил, что готов и дальше играть в хоккей на профессиональном уровне.
01:06
Воздушная тревога распространилась ещё на две области Украины
Воздушная тревога объявлена ещё в двух областях Украины.
00:57
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 мм и пять снарядов калибра 152 мм по Донецку и Горловке.
00:51
Динияр Билялетдинов: Дзюба однозначно наиграл на новый контракт с «Локо»
Бывший полузащитник английского «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о подписании нового контракта с Артёмом Дзюбой.
00:48
ВСУ за сутки 46 раз обстреливали населённые пункты ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 46 раз обстреливали населённые пункты ДНР, выпустив 277 боеприпасов.
00:34
Семак о победах «Зенита»: титулы — это только видимая часть айсберга
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда из Санкт-Петербурга играет и завоёвывает трофеи для своих болельщиков.
00:33
Второе за вечер землетрясение произошло в Краснодарском крае
Второе землетрясение магнитудой 4,4 произошло в море в 8 км от Туапсе Краснодарского края спустя час после подземных толчков магнитудой 4,3.
00:25
Селиваненко считает Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос» — 2023
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко включил Даниила Медведева в число фаворитов Открытого чемпионата Франции 2023 года.
00:22
Дадонов пропустит четвёртую игру серии с «Вегасом» из-за травмы
Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов не сможет помочь своей команде в четвёртом матче полуфинальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».
00:20
В двух областях Украины зазвучали сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога объявлена в двух областях на севере Украины в ночь на 26 мая.
00:17
Немецкий активист Чапке: Мариуполь активно восстанавливается, в город возвращается жизнь
Председатель «Прусского общества Берлин — Бранденбург» Фолькер Чапке заявил, что Мариуполь активно восстанавливается после боевых действий и в город возвращается жизнь.
00:03
Административное здание повреждено в Белгородской области после атаки украинского БПЛА
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после атаки украинского беспилотника на посёлок Октябрьский получило повреждения одно из административных зданий.
23:58
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и сыграет в Лиге чемпионов
«Манчестер Юнайтед» на своём поле нанёс разгромное поражение «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
23:53
Конгресс Перу проголосовал за объявление президента Мексики персоной нон грата
Пленум конгресса Перу проголосовал за объявление президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора персоной нон грата.
23:41
Черчесов — об оценке его работы с «Ференцварошем» в СМИ: нужно быть слепым и глухим
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал понять, что за всё время работы с клубом из Будапешта игнорировал местные новости с критикой в свой адрес.
23:39
Рогов сообщил о взрывах в Бердянске Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске Запорожской области произошли взрывы.
23:35
В исправительной колонии №8 в Татарстане произошёл пожар
В УФСИН по Республике Татарстан заявили, что в исправительной колонии №8 в Альметьевске произошло возгорание на площадке для отходов деревообработки.
23:25
В Туапсинском районе Краснодарского края зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3
В Туапсинском районе Краснодарского края сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.
23:23
Foot Mercato: Зидан отказался возглавить «Аль-Наср» с зарплатой €75 млн в год
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не продолжит карьеру в саудовском «Аль-Насре».
23:14
Путин заявил, что ситуация между Арменией и Азербайджаном движется к урегулированию
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что в данный момент ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию.
23:09
В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что российские силы ПВО сбили украинскую ракету в регионе.
23:09
Жулин: российским фигуристам не дадут командное золото Олимпиады
Заслуженный тренер Александр Жулин не ждёт от Международного олимпийского комитета (МОК) вручения медалей российским фигуристам за победу в командных соревнованиях Игр-2022.
23:00
Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана обсудят технические вопросы по Карабаху
Российский президент Владимир Путин сообщил, что вице-премьеры России, Армении и Азербайджана встретятся через неделю для обсуждения технических вопросов по Нагорному Карабаху.
22:52
Трёхсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева завершилась
В Кремле завершилась трёхсторонняя встреча российского лидера Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
22:50
Определились все полуфиналисты ЧМ по хоккею 2023 года
Стали известны составы полуфинальных пар чемпионата мира по хоккею 2023 года.
22:49
Сборная Латвии по хоккею взяла верх над Швецией и пробилась в полуфинал ЧМ-2023
Сборная Латвии обыграла команду Швеции и оформила выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2023 года.
22:44
Сборная Канады обыграла Финляндию и вышла в 1/2 финала ЧМ-2023 по хоккею
Сборная Канады обыграла команду Финляндии и оформила выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2023 года.
22:41
Путин подтвердил приверженность России трёхсторонним договорённостям по Карабаху
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия остаётся привержена трёхсторонним договорённостям между Москвой, Ереваном и Баку по ситуации в Нагорном Карабахе.
22:40
Правозащитник Барака: Зеленский не желает появляться в Киеве после атаки дронов на Кремль
Американский правозащитник Аджаму Барака написал в своих социальных сетях, что глава киевского режима Владимир Зеленский не горит желанием возвращаться в Киев из-за страха ответного удара после ЧП с беспилотниками у Кремля.
22:36
Новак: ОПЕК+ в июне определит, что лучше для нефтяного рынка, на основе предыдущих решений
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ в ходе встречи, запланированной на 4 июня, определят, что лучше для нефтяного рынка, основываясь на предыдущих решениях.
22:35
Медведев — о победе на «Мастерсе» в Риме: играл нереально круто
Россиянин Даниил Медведев считает, что показал почти идеальный теннис на турнире серии «Мастерс» в Риме.
22:31
Кадыров: более 26 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 26 тыс. чеченских бойцов приняли участие в специальной военной операции на Украине.
22:25
В Кремле началась трёхсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева
В Кремле началась трёхсторонняя встреча российского лидера Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
22:18
МИД: зерновой сделке придётся искать альтернативы при невыполнении требований России
Зерновой сделке придётся подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT, заявили в Министерстве иностранных дел России.
22:10
Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР «За освобождение Артёмовска»
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР «За освобождение Артёмовска».