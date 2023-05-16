«Похоронили то, что и так давно мертво» — SZ о выходе России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе

Россия денонсировала Договор об обычных вооружённых силах в Европе, сообщает Süddeutsche Zeitung. Но в этом нет ничего страшного, поясняет издание, ведь он и так давно не работал. По сути, российские политики «с большой помпой похоронили то, что уже давно мертво». Остаётся надеяться, что на фоне нынешней напряжённой ситуации со временем вновь возникнет необходимость в разрядке и регламентации сферы вооружения, отмечает немецкое издание.
Россия денонсировала Договор об обычных вооружённых силах в Европе, в рамках которого страны согласовывали систему количественных ограничений танков, артиллерийских орудий, солдат и другого неядерного вооружения, пишет Süddeutsche Zeitung. Но это не так уж и страшно, потому что фактически это соглашение не представляло ценности уже с 2007 года, потому что Москва приостановила своё участие в нём из-за разногласий с НАТО. Последовавший за этим договор постигла та же участь, так что депутаты российской Госдумы «с большой помпой похоронили то, что и так уже давно мертво».
В годы холодной войны контроль над вооружением был главной темой для переговоров между США и СССР, напоминает немецкое издание. Они были центральным элементом так называемой политики разрядки, целью которой было преодоление антагонизма между сверхдержавами. Главную роль в этом процессе играли формирование доверия и верификация, то есть стороны вели диалог и разрешали друг другу проверять свои запасы вооружения.
Сейчас от этого режима взаимного контроля практически ничего не осталось. И у этого есть технические и политические причины. В частности, современное оружие и методы цифровой войны требуют совершенно нового подхода к контролю. К тому же договор не подписан рядом важных игроков и главным образом Китаем, который активно наращивает свой ядерный арсенал. Но «нет худа без добра», констатирует издание. Возможно, на фоне нынешней напряжённой ситуации рано или поздно вновь возникнет необходимость в разрядке и регламентации сферы вооружения. И тогда будут заключены новые договоры.
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