Politico: Вучич объявил об уходе с поста лидера правящей партии на фоне массовых протестов в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич объявил, что покинет пост главы правящей Сербской прогрессивной партии, пообещав, что в стране будут проведены досрочные парламентские выборы, сообщает Politico. Как отмечает издание, о своём намерении сложить полномочия Вучич объявил на фоне массовых протестов, охвативших Сербию из-за двух инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали 17 человек.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном проведении досрочных выборов на фоне массовых протестов населения из-за двух инцидентов со стрельбой. Как отмечает Politico, эти выборы станут третьими для страны всего за четыре года.

В ходе пресс-конференции в воскресенье Вучич объявил, что вскоре покинет пост главы правящей Сербской прогрессивной партии, пообещав объяснить своё решение на митинге в Белграде 26 мая, который, по его словам, будет «самым большим в истории». При этом он отметил, что дата парламентских выборов может быть назначена уже в ближайшее время, добавив, что само «голосование состоится не позднее сентября» этого года.

Сербский лидер также пообещал не допустить «майдан» в Белграде, несмотря на массовые протесты, охватившие страну, которые Вучич сравнил с «преследованием».

Как напоминает издание, в субботу в рамках движения «Сербия против насилия» протестующие перекрыли в столице страны крупнейшую автомагистраль, а также собрались возле здания парламента.

После двух инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали 17 человек, люди начали добровольно сдавать нелегальные оружие, патроны, боеприпасы. Власти страны объявили амнистию сроком на месяц, предложив либо сдать незаконно приобретённое оружие, либо получить тюремный срок. Politico со ссылкой на сербских чиновников отмечает, что Сербия занимает третье место в мире по количеству владельцев оружия, при этом лицензии на огнестрельное оружие есть всего у 6% населения.

В воскресенье Вучич вместе с начальниками полиции также посетил город Смедерово, где власти провели выставку сданного в рамках амнистии оружия, владение половиной из которого было незаконным. По данным издания, среди сданного оружия есть даже гранатомёты.