Spiegel: после двух массовых убийств за неделю Вучич пообещал «разоружить Сербию»

После двух массовых убийств в Сербии президент страны Александр Вучич объявил о планах по «практически полному разоружению» страны, пишет Der Spiegel. Вучич поручил МВД Сербии подготовить изменения в законодательство, предусматривающие ужесточение условий хранения короткоствольного огнестрельного оружия, а также провести массовую проверку его владельцев. Как отмечает издание, в результате ревизии из обращения планируется изъять сотни тысяч единиц огнестрельного оружия.

Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда: 14-летний подросток из пистолета убил восемь детей и охранника. Днём позже произошло ещё одно массовое убийство: в деревне Дубона под Белградом преступник расстрелял группу людей из восьми человек и скрылся с места происшествия, пишет Der Spiegel.

После двух трагедий президент Сербии Александр Вучич объявил о широкомасштабной кампании по «разоружению страны». «Мы проведём практически полное разоружение Сербии», — заявил Вучич.

Вучич поручил министерству внутренних дел подготовить изменения в закон об оружии и боеприпасах, которые предусматривают ужесточение условий хранения короткоствольного огнестрельного оружия. Кроме того, планируется провести массовую проверку владельцев зарегистрированного оружия: «Все владельцы оружия, а это около 400 тысяч человек — и это я не говорю об охотничьем оружии, — пройдут через ревизию, и в результате останется не больше 30—40 тысяч».

Для владельцев оружия будут предусмотрены дополнительные медосмотры через каждые полгода-год, а также психиатрические и психологические экспертизы. Как объяснил Вучич, владельцы оружия должны будут явиться на психиатрическую экспертизу в течение 48 часов после вызова.

Кроме того, будет усилена борьба с незаконным хранением оружия. Всем, кто владеет оружием нелегально, необходимо сдать его в течение месяца, иначе им придётся заплатить «огромные штрафы», подчеркнул Вучич. Таким образом, из обращения должны быть изъяты сотни тысяч единиц огнестрельного оружия.

Две трагедии, в результате которых многие люди также получили ранения, потрясли страну. После массового убийства в белградской школе Вучич объявил об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия и введении двухлетнего моратория на выдачу лицензий на ношение оружия.

Население Сербии составляет около 6,8 млн человек. По данным правительства, в стране насчитывается более 760 тыс. зарегистрированных единиц огнестрельного оружия. Сербия находится на первом месте в Европе по количеству оружия на руках у населения. Во многом это объясняется последствиями югославских войн 1990-х на территории страны и её соседей.

Посещение тиров и стрелковых полигонов является одним из самых популярных увлечений среди сербского населения. Тем не менее для владения огнестрельным оружием в Сербии необходимо наличие лицензии, передаёт Der Spiegel.