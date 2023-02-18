Proletären: Швеция бьёт рекорды по числу убийств с применением огнестрельного оружия в Европе

Швеция занимает первое место по числу убийств с применением огнестрельного оружия в Европе. Об этом говорится в отчёте Шведского национального совета по предупреждению преступности за 2021 год. С того времени ситуация не улучшилась — наоборот, 2022 год стал самым смертоносным в Швеции с тех пор, как полиция пять лет назад начала вести статистику перестрелок. Подобного роста нет нигде в Европе, констатирует Proletären.

В начале 2000-х годов Швеция была в конце европейского списка по количеству преступлений с применением огнестрельного оружия со смертельным исходом, но с 2013 года уровень насилия постепенно увеличивался. В 2014—2017 годах больше фатальных перестрелок было только в Хорватии, а после 2018 года печальную статистику возглавляет Швеция.

В отчёте говорится о том, что ни в одной другой стране, участвовавшей в исследовании, не наблюдается такого роста, как в Швеции. В большинстве других европейских стран наблюдается продолжающееся снижение как уровня насилия со смертельным исходом в целом, так и количества убийств с применением огнестрельного оружия. Для наглядности можно сравнить Швецию с её скандинавскими соседями. В стране зафиксировано в шесть раз больше убийств с использованием огнестрельного оружия, чем в Дании, Финляндии и Норвегии, вместе взятых, сетует автор.

В период с 1 января по 7 декабря 2022 года в Дании было зарегистрировано четыре случая применения огнестрельного оружия со смертельным исходом, в Финляндии — два, а в Норвегии — четыре, что намного меньше, чем в одном только пригороде Стокгольма. Следует заметить, что показатели как Дании, так и Норвегии снизились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Таким образом, рост насилия с применением огнестрельного оружия со смертельным исходом в Швеции не является частью международной тенденции, резюмирует Proletären.