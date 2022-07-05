Newsweek: «Путин виноват?» — американские консерваторы указали Дании, что запрет на оружие не спасает от массовых расстрелов

После массовой стрельбы в Копенгагене несколько американских консерваторов выступили с критикой позиции левых по огнестрельному оружию, пишет Newsweek. В частности, по их мнению, этот трагичный инцидент показал, что ограничительные законы об оружии не предотвращают массовые расстрелы.

Ряд американских консерваторов провели параллели между стрельбой в торговом центре в Копенгагене и насилием с применением огнестрельного оружия в Соединённых Штатах, пишет Newsweek. В частности, они раскритиковали американских левых, заявив о том, что законы об оружии не предотвращают массовые расстрелы.



«Стрельба в Копенгагене, Дания, где оружие ЗАПРЕЩЕНО? О-о-о, Боже, не могу дождаться того, как левые объяснят случившееся!» — написала в одной из соцсетей республиканка Лаверн Спайсер, претендующая на место в конгрессе США от штата Флорида.



Другой республиканец из этого же штата, также претендующий на место в конгрессе США, Уилли Монтегю написал в соцсетях: «Молюсь за жителей Копенгагена, Дания. Также молюсь, чтобы левые проснулись и осознали, что законы об оружии не предотвращают массовые расстрелы. В Дании практически невозможно достать оружие, но там только что произошла массовая стрельба».



В том же ключе высказался кандидат в конгресс от Республиканской партии от штата Вирджиния Терри Намкунг, который в своём твите осудил нападение в Дании: «Моё сердце сочувствует жертвам массовой стрельбы в Копенгагене. Законы об оружии в Дании невероятно строги, но эта стрельба всё же произошла. Нельзя с помощью законов искоренить зло».



А политтехнолог Джоуи Маннарино написал: «Левые сейчас в замешательстве. В Копенгагене произошла массовая стрельба. Копенгаген находится в Дании. Оружие в Дании, по сути, незаконно. Их довод касательно закона об оружии был буквально разгромлен. В этом виноват Путин или Национальная стрелковая ассоциация?»



Между тем в статье приводятся данные, опубликованные в мае изданием Bloomberg, которые показали, что среди стран с развитой экономикой больше всего случаев насилия с применением огнестрельного оружия происходит в Соединённых Штатах. Так, в США показатель смертности составил 3,964 на 100 000 человек, а в Дании — 0,141.



Как напоминает Newsweek, датская полиция ранее сообщила о том, что 22-летний датчанин был арестован в связи со стрельбой в торговом центре Field's, в результате которой несколько человек погибли. При этом местные власти не исключают, что инцидент может быть «терактом».



В Дании, как отмечается в статье, действуют законы, ограничивающие владение оружием. В частности, гражданским лицам не разрешается владеть полностью автоматическим огнестрельным оружием, а полуавтоматическое оружие и пистолеты разрешены только при наличии специального разрешения. Владельцам оружия также разрешено владеть боеприпасами, которые подходят только для имеющегося у них оружия.