NBC: «болезнь Америки» — в США зафиксирован очередной случай массового расстрела школьников

В американском штате Филадельфия зафиксирован очередной случай массового расстрела школьников, сообщает NBC News. Как отмечается, таких происшествий становится настолько много, что жители США уже перестают обращать на них внимание. Тем не менее именно преступления с применением огнестрельного оружия стали причиной номер один детской смертности в Соединённых Штатах.

Накануне Дня благодарения Америка расплачивается за волну насилия, захлестнувшую страну. Сегодня днём ​​в Филадельфии стреляли в четверых старшеклассников. Каждую неделю происходит почти 13 случаев массовых расстрелов, которых настолько много, что мы стали чаще забывать о тех, что произошли на прошлой неделе или в прошлом месяце. 21 человек, среди которых дети и учителя, был убит в Увальде, штат Техас. 10 человек застрелены в продуктовом магазине в Буффало, пятеро в Роли, четверо в Мемфисе, четверо в Талсе, шестеро в Сакраменто. Список мучительно длинный.

РОБ БОНТА, генеральный прокурор Калифорнии: Мы знаем, что это болезнь Америки, единственная в мире.

Дэвид Хогг, один из старшеклассников из Паркленда, штат Флорида, где погибли 17 человек, сегодня утром в 02:24 написал в Twitter: «Я устал просыпаться от сообщений об очередной массовой стрельбе в Америке».

ДЭВИД ХОГГ, выживший после массового расстрела в Паркленде: Это будет продолжаться, и мы должны работать вместе, чтобы предотвратить это.

Ежедневно по стране в результате применения огнестрельного оружия погибает 49 человек.