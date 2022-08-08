WT: в США третий год подряд продают больше миллиона единиц огнестрела в месяц

Американцы уже 36 месяцев кряду покупают более миллиона единиц стрелкового оружия ежемесячно, пишет The Washington Times. Как отмечается в материале издания, объёмы продаж оружейных магазинов сохраняются высокими на фоне инициатив Демократической партии США, которая пытается ужесточить ограничения на оборот вооружений.

Ежемесячный объём продаж стрелкового оружия в США на фоне роста преступности в крупных городах, а также попыток демократов ограничить оборот вооружений в стране уже три года подряд держится выше 1 млн единиц, сообщает The Washington Times со ссылкой на отраслевое объединение «Национальный фонд стрелковых видов спорта» (National Shooting Sports Foundation или NSSF).

По информации NSSF, статистика по числу проверок биографических данных, которые проводятся ФБР в отношении граждан, приобретающих стрелковое оружие у лицензированных продавцов или получающих разрешение на его ношение, свидетельствует о том, что бюро в июле провело 1,23 млн таких проверок в отношении желающих обзавестись легальным огнестрелом.

Нынешний июль занял третье место по объёмам продаж оружия — больше образцов в этом месяце продали только в июле прошлого года (тогда провели 1,28 млн проверок), а также в июле 2020-го (1,85 млн), когда прокатившаяся по стране после убийства полицейскими жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда волна беспорядков вызвала резкий рост спроса на средства самозащиты, отмечает обозреватель The Washington Times. По информации NSSF, абсолютный рекорд был установлен в марте 2020 года, когда в США начали вводить жёсткие карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса — в тот месяц ФБР проверило данные 2,3 млн покупателей.

«Люди видят, что прокуроры отказываются отправлять преступников за решётку, и начинают беспокоиться за личную безопасность», — прокомментировал ситуацию официальный представитель NSSF Марк Олива.

По словам Оливы, демографический состав приобретателей оружия меняется: их средний возраст снизился, а расово-этническое многообразие выросло. Как сообщало ранее NSSF, в период с 2019 по 2020 год количество темнокожих американцев, владеющих оружием, увеличилось на 58%.

«Уже 36-й месяц подряд объёмы продаж превышают один миллион образцов. Такой мощной статистики на настолько длительный период у нас не было ещё никогда, а всё дело в том, что портрет нынешнего владельца оружия совершенно не похож на то, каким он был вчера», — приводит The Washington Times слова Оливы.

Объёмы продаж стрелкового оружия сохраняются высокими на фоне шагов, которые предпринимают законотворцы-демократы, подчёркивается в материале The Washington Times. Палата представителей США, где большинство сохраняется за Демократической партией, 29 июля приняла законопроект о запрете на продажу «штурмовых вооружений», к которым нормативный акт относит отдельные разновидности винтовок, гладкоствольных ружей и пистолетов повышенной мощности — за исключением ряда антикварных и спортивных моделей.

Между тем протолкнуть инициативу через сенат, где места сейчас распределены между двумя главными партиями поровну, демократам будет значительно сложнее, пишет WT. Как напоминает издание, республиканцы уже назвали законопроект «неконституционной» попыткой своих соперников конфисковать оружие у населения.