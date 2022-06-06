Обыденное дело: Bloomberg сравнил уровень насилия с применением «огнестрела» в США с другими развитыми странами

Инциденты с массовой стрельбой в невинных людей в США — это обычное дело, однако эта проблема распространена и в ряде других стран, в частности в Латинской Америке, а также ЮАР, пишет Bloomberg. Тем не менее уровень насилия с применением огнестрела в США значительно превышает те показатели, которые есть в других развитых странах, где, в основном, оборот оружия жёстко контролируется.

Инциденты с массовым расстрелом невинных людей, подобные ужасающему нападению на начальную школу «Робб» в Увалде, штат Техас, в результате которого погибли 19 детей и 2 учителя, или убийству 10 человек в продуктовом магазине в Буффало, штат Нью-Йорк, за неделю до этого — явление в США обыденное. За первые 145 дней этого года в США зафиксировали 214 случаев массового расстрела. При этом под эту категорию попадают инциденты, в ходе которых от огня стрелкового оружия погибают не менее 4 человек. Может показаться, что подобные трагедии происходят исключительно в Америке, где у гражданских лиц единиц оружия больше, чем самих людей в США, пишет Bloomberg.

Однако в реальности, как отмечает агентство, насилие с применением огнестрельного оружия считается огромной проблемой и во многих других странах. Вот только, согласно распространённому мнению, ни одна из них США не ровня.

Уровень смертности от огнестрельного оружия находится на высоком уровне в таких странах, как Сальвадор, Гватемала и Колумбия во многом по той причине, что там орудует немало банд, а также распространён наркобизнес. Однако, когда речь заходит о развитых экономиках, то ни в одной другой стране не фиксируется такого количества случаев насильственной смерти от огнестрельного оружия, как в США.

Латинская Америка

В Мексике, Латинской Америке и Карибском бассейне людей из стрелкового оружия убивают много. В частности, в 2021 году правительство Мексики подало в суд на США и несколько оружейных компаний, утверждая, что слабый контроль над оборотом оружия способствует его незаконному ввозу в страну. Аргентина, Мексика, Колумбия, Бразилия и Чили разрешают своим гражданам владеть оружием, однако его покупка регулируется.

В Бразилии огнестрельное оружие стало легче достать, что во многом привело к росту количества стволов на руках у населения с учётом того фактора, что там при власти находится Жаир Болсонару, ярый сторонник оборота огнестрельного оружия, утверждающий, что вооружённые «хорошие парни» помогают снижать преступность. По имеющимся данным, число зарегистрированных коллекционеров, охотников и просто любителей огнестрельного оружия за последнее время выросло на 325%, превысив 1 млн человек. При этом в 2018 году их насчитывалось лишь чуть более 255 тыс.

Азия

Как говорил Мао Цзэдун, «винтовка рождает власть». По этой причине в Китае Коммунистическая партия ввела один из самых жёстких из существующих законов в сфере оборота огнестрельного оружия, согласно которому им могут владеть лишь люди, которых этим правом наделило государство. К этой категории относятся правоохранительные органы, охрана, некоторые спортсмены и охотники.

Что касается Индии, то там для получения лицензии на оружие необходимо получить экспертное заключение, а также пройти проверку на благонадёжность. При этом в этой стране с численностью населения 1,4 млрд человек на 2018 год насчитывалось лишь 3,3 млн лицензий.

В Юго-Восточной Азии оборот оружия строго контролируется, хотя там им много незаконно торгуют и провозят контрабандой. Камбоджа и Вьетнам оборот огнестрела вообще запретили, в то время как Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины и Таиланд ввели на него ограничения. При этом в таких странах, как Индонезия, Сингапур, Вьетнам и Малайзия, за преступления, связанные с применением огнестрельного оружия, могут и казнить.

Европа

В европейских странах действуют строгие правила, которые, за редким исключением, запрещают гражданским лицам владеть оружием. Более того, теракт в супермаркете Hyper Cacher в Париже в 2015 году и стрельба возле торгового центра в Мюнхене, которая произошла на следующий год, привлекли внимание к распространению модифицированных сигнальных пистолетов по всему этому региону.

«В целом в ЕС уже давно наблюдается снижение числа убийств с применением огнестрельного оружия», — отметила исследователь по вопросам насилия с применением огнестрельного оружия и убийств Катарина Крюссельманн. В этом плане не самым лучшим образом выделяется Швеция: убийств с применением огнестрельного оружия по сравнению с другими европейскими странами там больше — около 4 смертей на миллион жителей в год при среднем показателе 1,6 смерти на миллион.

Что же касается юридической стороны вопроса, то по всему региону действуют строгие правила владения оружием, а для получения разрешения обычно требуется пройти через множество бюрократических процедур, включая посещение психолога и прохождение курса обращения с огнестрелом.

Ближний Восток и Южная Африка

Огнестрельное оружие в Катаре, Кувейте и ОАЭ регулируется очень строго: желающих им владеть тщательно проверяют, из-за чего количество случаев насилия с применением огнестрела стремится к минимуму. Минимальный возраст для получения лицензии — 21 год, и оружие надо регистрировать. При этом в Кувейте лицензированными должны быть даже пули.

По некоторым данным, в Южной Африке у частных лиц во владении находится 2,72 млн единиц огнестрельного оружия, притом что её население насчитывает 60 млн человек. Согласно последним данным Министерства полиции, в 2019—2020 годах в стране произошло 7351 убийство, связанное с применением огнестрельного оружия.

«Преступления, связанные с огнестрельным оружием, — это основная причина убийств в Южной Африке. Но у нас нет тенденции к массовым расстрелам в школах; у нас скорее убивают членов семей, а также стреляют в рамках преступлений, связанных с бандами или синдикатами», — объяснила пресс-секретарь Министерства полиции Лирандзу Темба.